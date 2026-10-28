'Bolivia puede generar riqueza sin destruir su naturaleza'. Ese fue uno de los principales mensajes del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien este miércoles 28 de octubre participó en el lanzamiento de la Estrategia Amazonía Bolivia, en la región de Rurrenabaque y San Buenaventura, donde planteó convertir la conservación ambiental en una nueva oportunidad de desarrollo económico para el país.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que Bolivia tiene el potencial de atraer inversiones y generar oportunidades laborales a partir de la protección de sus bosques, ríos y áreas naturales, mediante alianzas con organismos internacionales y una mayor participación de las comunidades.

"Lo verde llama a lo verde. Si cuidamos verde, nos va a llegar verde", afirmó Paz, al explicar que la protección ambiental también puede convertirse en una fuente de recursos económicos.

El presidente sostuvo que Bolivia debe cambiar la manera de entender el aprovechamiento de sus recursos naturales, dejando atrás las actividades destructivas y promoviendo alternativas económicas compatibles con la conservación.

"Cuidando, podemos ser ricos. Cuidando lo que Dios y la Pachamama nos dio, no destruyéndola", expresó.

Paz cuestionó las prácticas que provocan contaminación y deterioro ambiental, particularmente el uso excesivo de mercurio en la explotación aurífera sin tecnologías adecuadas.

Según el mandatario, es posible desarrollar actividades productivas y mineras con mayores controles ambientales, evitando que las comunidades y los ecosistemas sufran las consecuencias de la contaminación.

Uno de los momentos más emotivos de su discurso estuvo dedicado a los guardaparques, a quienes agradeció por su compromiso con la protección del patrimonio natural boliviano.

Paz aseguró que su labor representa una forma de defender la soberanía nacional, al mantener presencia y vigilancia en territorios de gran importancia ambiental.

"Para todos ustedes, guardaparques, que sepan, no de la primera autoridad del Estado Plurinacional, sino de un boliviano que viene del sur de la patria, de Tarija, el mayor de los cariños, el mayor de los respetos y reconocimientos", manifestó.

Asimismo, señaló la necesidad de fortalecer sus condiciones de trabajo mediante recursos, respaldo institucional y nuevas alianzas.

Durante su intervención, el mandatario también se refirió a una solicitud relacionada con ítems para el sector y planteó comenzar por su certificación.

El presidente destacó la presencia de Carter Roberts, presidente y director ejecutivo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), a quien reconoció por su trabajo para vincular la conservación ambiental con mecanismos de financiamiento.

Paz resaltó que las alianzas internacionales podrían permitir la llegada de recursos destinados a preservar los ecosistemas y fortalecer las instituciones responsables de su protección.

También mencionó la posibilidad de impulsar proyectos conjuntos con Brasil para conservar la Amazonía y aprovechar su importancia ambiental y económica.

En ese contexto, defendió la necesidad de construir acuerdos que beneficien tanto a Bolivia como a los países y organizaciones que participen en iniciativas de conservación.

El mandatario también vinculó la protección ambiental con su propuesta de ampliar las oportunidades comerciales y de integración internacional de Bolivia.

Aseguró que la Amazonía debe ser considerada una nueva frontera de desarrollo, por su potencial productivo, sus ríos y sus conexiones con otros países de la región.

"La Amazonía es otra frontera. Y las fronteras nosotros nos las ponemos. Estas son nuevas fronteras del desarrollo, no fronteras de la limitación", afirmó.

En esa línea, planteó fortalecer las conexiones con los países vecinos y aprovechar las vías fluviales para ampliar las oportunidades de comercio, transporte e inversión.

El presidente sostuvo que los beneficios económicos que puedan generarse mediante las futuras iniciativas ambientales deben llegar especialmente a las poblaciones que habitan en los territorios donde se conservan estos recursos.

"Si hacemos bien las cosas, en los siguientes años van a llegar muchos recursos a Bolivia", expresó.

Agregó que su compromiso es procurar que esos beneficios lleguen a los sectores más necesitados y a las comunidades de origen.

Paz concluyó su intervención afirmando que el país debe impulsar un desarrollo que combine crecimiento económico, soberanía territorial y respeto por el medioambiente.