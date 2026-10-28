Artesanos crean caretas de perritos y gatitos para Todos Santos en La Paz

La tradición de Todos Santos en La Paz también tiene un espacio para las mascotas que fallecieron. Este año, artesanos incorporaron caretas de gatitos y perritos, figuras que permiten a las familias recordar a sus compañeros de vida durante estas fechas.

La iniciativa surgió al observar que los niños buscaban representaciones de los animales que habían querido y que ya no estaban con ellos.

“Entonces de ahí nosotros hemos hecho esos animales, gatitos, los perritos”, explicó uno de los artesanos, al relatar cómo comenzaron a elaborar estas figuras.

Caretas personalizadas y tradición familiar

Además de los animales, los artesanos elaboran figuras personalizadas a pedido de las familias, con detalles relacionados con la vida o la profesión de sus seres queridos fallecidos.

La elaboración de las caretas forma parte de una tradición familiar que se mantiene desde hace más de cuatro décadas y pasa de generación en generación.

El trabajo comienza con el moldeado en yeso y continúa con el acabado y la pintura, hasta dar forma a los rostros y sus detalles.

“Después hay que bañar de ahí, hay que pintar color piel, hay que poner sus ojitos, sus boquitas, sus chapitas, así”, relató uno de los artesanos al describir parte del proceso.

Sus hijos también participan en la elaboración de las figuras y mantienen vivo el oficio familiar. En el caso de los perritos, el trabajo requiere tallado y combinación de colores para conseguir un acabado lo más parecido posible al modelo.

Un homenaje a los animales que fueron parte de la familia

La incorporación de gatitos y perritos a las caretas de Todos Santos refleja una forma de recordar a las mascotas que acompañaron a las familias y que continúan presentes en sus recuerdos.

Así, la tradición artesanal suma nuevas figuras a la celebración y abre un espacio para rendir homenaje a esos compañeros que dejaron huella en la vida de sus dueños.