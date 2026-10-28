28 de octubre: Día de los Muertos que fallecieron de manera trágica o en accidentes

Este miércoles 28 de octubre, las tradiciones vinculadas al Día de los Muertos invitan a recordar a quienes fallecieron de manera trágica o perdieron la vida en accidentes. Según un calendario popular difundido en México, esta fecha está dedicada a las almas de las personas que murieron de forma inesperada, mientras que los días 1 y 2 de noviembre concentran las principales celebraciones en honor a los difuntos.

Aunque esta costumbre tiene una fuerte presencia en México, donde las familias preparan altares, colocan flores, velas y alimentos para recordar a sus seres queridos, en Argentina también se mantienen vivas las tradiciones vinculadas a Todos los Santos y al Día de los Fieles Difuntos. En Jujuy, estas fechas tienen un profundo significado cultural y religioso, con preparativos familiares, ofrendas y visitas a los cementerios. Incluso en nuestra provincia hay asueto en la Administración Pública y en el ámbito de la Educación.

¿Qué se recuerda este 28 de octubre?

De acuerdo con el calendario popular mexicano, este miércoles está dedicado a las almas de quienes murieron en accidentes o de manera trágica. Se trata de una jornada que invita a detenerse, recordar sus historias y acompañar con una oración a las familias que atraviesan el dolor de una pérdida.

Es importante aclarar que esta distribución de fechas pertenece a una tradición popular y no constituye una regla universal de la Iglesia católica. En el calendario litúrgico católico, el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre, la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos.

¿Qué oración rezar por las almas de los fallecidos?

Para quienes desean dedicar unos minutos de este miércoles a recordar a sus seres queridos, una oración puede convertirse en una forma de expresar amor, pedir por el descanso eterno de quienes partieron y encontrar consuelo ante la ausencia.

Una de las plegarias tradicionales de la fe católica es la siguiente:

"Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén".

También se puede rezar por las personas que fallecieron en accidentes o de manera inesperada, pidiendo por su descanso eterno y por la fortaleza de sus familiares. No hacen falta grandes palabras: un momento de silencio, una oración o el recuerdo de una historia compartida pueden ser una manera sincera de mantener vivo su legado.

El inicio del calendario tradicional: El Día de Muertos no se celebra solo el 1 y 2 de noviembre, sino que comienza unos días antes. Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en México (INPI) y la tradición popular, el 28 de octubre se enciende la primera veladora y se coloca una ofrenda destinada a las personas que fallecieron en circunstancias violentas, repentinas o fatales.

El sentido de la fecha: se cree que estas almas son las primeras en llegar de regreso para visitar a sus familias, por lo que se les recibe con flores blancas, cempasúchil y luz para iluminar y purificar su camino de regreso tras haber sufrido una partida abrupta.

Fuente: QuepasaJujuy.