Sus familias los esperan en casa: buscan a siete mascotas desaparecidas en La Paz y El Alto

Siete mascotas se encuentran desaparecidas en distintos sectores de La Paz y El Alto. Sus familias mantienen la esperanza de recuperarlas y solicitan a la población compartir la información y reportar cualquier dato que permita dar con su paradero.

Max se perdió en la zona de Mallasa

Max desapareció el 25 de octubre, aproximadamente a las 09:30, en la zona de Mayas, en La Paz. Es un perro de pelaje café rojizo, orejas largas y pelo ondulado. Está castrado.

Sasha: ofrecen Bs 3.500 de recompensa

Sasha se perdió el 8 de octubre en la calle Tarapacá, cerca de la zona Garita de Lima, en La Paz. Tiene cuatro años, es de tamaño pequeño y su pelaje es blanco y negro.

Su familia ofrece una recompensa de Bs 3.500 a quien proporcione información que ayude a encontrarla.

Chapi desapareció en El Alto

Chapi es un perro mestizo, de pelaje largo y color beige claro. Es tímido y se extravió el 25 de octubre en la zona Final Castillo, en El Alto. Su familia continúa buscándolo.

Buscan a Wicketh en Río Seco

Wicked se perdió en la zona 23 de Marzo, en Río Seco, cerca de la avenida Costanera y la rotonda Santa Fe, en El Alto.

Es un perro macho de tamaño pequeño, descrito como de raza Chapi, con pelaje beige, café y blanquecino. Tiene la nariz entre rosada y negra y los labios negros. No llevaba collar ni ropa.

Shaki necesita cuidados especiales

Shaki es un perro husky de color canela y blanco que desapareció el 24 de octubre en la zona Anexo Huayna Potosí, en El Alto. Cuando se perdió llevaba puesta una chompa roja.

Fue esterilizado recientemente y necesita cuidados especiales, por lo que su familia pide ayuda para encontrarlo.

Odín y Kiara requieren atención veterinaria

Odín y Kiara desaparecieron el sábado 17 de octubre en la zona San Felipe de Seque, cerca del cementerio Mercedario, en El Alto.

Odín es un pastor alemán de cuatro años, de tamaño grande y pelaje completamente negro. Actualmente se encuentra en tratamiento médico.

Kiara es una pastora alemana de seis años, también de tamaño grande. Tiene el lomo negro y el resto del pelaje en tonos café. Presenta una lesión en una de sus patas y necesita atención veterinaria.

Las familias piden a la población ayudar a difundir los casos y comunicar cualquier información que permita encontrar a las mascotas desaparecidas. Cada dato puede ser importante para que estos animales regresen a sus hogares.