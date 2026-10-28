Tres jóvenes resultaron heridos por presuntos disparos de arma de fuego después de que dos desconocidos interceptaran el vehículo en el que retornaban a su centro de trabajo, tras haber salido a cenar en el municipio de Quillacollo en Cochabamba.

El violento hecho ocurrió el martes 27 de octubre, aproximadamente a las 23:10, en inmediaciones de la avenida Albina Patiño y la avenida Pairumani, según el informe de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo.

De acuerdo con la declaración preliminar del conductor, un joven de 23 años, el grupo había viajado desde Vinto hasta la ciudad de Cochabamba para cenar y posteriormente emprendió el retorno en un motorizado perteneciente a una empresa.

Cuando el vehículo se encontraba detenido en un semáforo, el conductor observó a dos hombres cruzar la vía.

Sin embargo, los desconocidos comenzaron repentinamente a golpear el capó y las ventanas del lado derecho del motorizado, además de realizar movimientos como si intentaran abrir las puertas.

Foto Red Uno

Ante la situación, el conductor decidió avanzar para alejarse del lugar. Fue en ese momento cuando escuchó varias detonaciones y advirtió que tres de sus compañeros estaban heridos y presentaban sangrado.

Las víctimas fueron identificadas en el informe policial como tres hombres de 24, 20 y 27 años, quienes presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo.

El joven de 24 años sufrió un traumatismo en el segundo dedo de la mano izquierda, mientras que el de 20 años presentó una lesión en el antebrazo derecho con fractura de radio.

Por su parte, el trabajador de 27 años registró una lesión en la parte anterior de la pierna izquierda.

Foto Red Uno

Después del ataque, los afectados llegaron hasta el depósito de la empresa y, con ayuda de un familiar del conductor, fueron trasladados en un vehículo particular hasta una clínica, donde recibieron atención médica.

Según el diagnóstico preliminar, ninguno de los tres heridos corre riesgo vital. Todos permanecían estables y bajo observación al momento del reporte.

Tras conocer el caso, personal de la División Homicidios de la Felcc Quillacollo acudió al centro médico para verificar el estado de las víctimas y recoger información sobre lo sucedido.

También se coordinó con Radio Patrullas 110 y personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) la realización de patrullajes preventivos y labores de búsqueda en el sector donde ocurrió el ataque.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y se investiga preliminarmente como tentativa de homicidio contra autores aún no identificados.