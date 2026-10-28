¿Cuáles son las 17 metas del Decreto 5753? Conoce el nuevo plan ambiental de Bolivia

Bolivia tiene una nueva hoja de ruta para proteger su riqueza natural. Mediante el Decreto Supremo 5753, aprobado el 26 de octubre de 2026, el Gobierno nacional puso en marcha la Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad y Plan de Acción 2026–2030, una iniciativa que busca fortalecer la protección de los ecosistemas, las especies silvestres y los recursos naturales del país.

Pero ¿en qué consiste realmente este plan y cuáles son las 17 metas que Bolivia se propone alcanzar?

La estrategia contempla 49 resultados esperados y 271 acciones concretas, organizadas en cuatro grandes ámbitos: fortalecimiento institucional y financiamiento, gestión de ecosistemas, conservación de especies y gestión del conocimiento.

Estas son las 17 metas que Bolivia busca cumplir hasta 2030

1. Fortalecer las normas de las áreas protegidas. Consolidar reglas y criterios técnicos que permitan administrar y proteger mejor los parques nacionales y otras áreas de conservación.

2. Mejorar las leyes para proteger la biodiversidad. Desarrollar y actualizar instrumentos normativos que contribuyan a preservar la flora, la fauna y los recursos genéticos.

3. Incluir la biodiversidad en los planes de desarrollo. Conseguir que los proyectos de infraestructura, las actividades productivas y la planificación territorial consideren sus impactos ambientales.

4. Garantizar recursos económicos para la conservación. Buscar mecanismos de financiamiento que permitan sostener los programas de protección ambiental.

5. Fortalecer las áreas protegidas y otros espacios de conservación. Mejorar la gestión de los territorios naturales, incluyendo aquellos administrados por comunidades y otros actores locales.

6. Conectar y conservar los ecosistemas. Mantener corredores naturales para que los animales puedan desplazarse y las especies continúen desarrollándose en sus hábitats.

7. Recuperar ecosistemas dañados. Restaurar bosques, tierras y otros espacios naturales afectados por incendios, deforestación y actividades humanas.

8. Crear ciudades más amigables con la naturaleza. Integrar áreas verdes, corredores biológicos y criterios de biodiversidad en la planificación urbana.

9. Reducir la contaminación ambiental. Disminuir los riesgos que provocan diferentes contaminantes sobre los ecosistemas y la vida silvestre.

10. Aprovechar los recursos naturales de manera sostenible. Impulsar actividades económicas que utilicen productos de la biodiversidad sin comprometer su conservación a largo plazo.

11. Evitar la extinción de especies. Reducir las amenazas que enfrentan los animales y plantas nativos, incluyendo el tráfico ilegal de vida silvestre y la pérdida de hábitats.

12. Controlar las especies exóticas invasoras. Prevenir y reducir la introducción y expansión de especies que puedan perjudicar a los ecosistemas bolivianos.

13. Regular la biotecnología y los recursos genéticos. Promover una gestión responsable de estas herramientas y recursos, considerando sus posibles riesgos ambientales.

14. Prevenir enfermedades transmitidas entre animales y personas. Reducir los riesgos de enfermedades zoonóticas mediante una mejor gestión de la relación entre las personas, los animales y los ecosistemas.

15. Promover la investigación científica y los conocimientos tradicionales. Fortalecer la investigación y valorar los saberes de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

16. Crear un sistema nacional de información sobre biodiversidad. Reunir y organizar datos sobre especies, ecosistemas y conservación para mejorar las decisiones y evaluar avances.

17. Fortalecer la participación ciudadana. Promover la coordinación entre autoridades, comunidades, organizaciones sociales, universidades y otros sectores para proteger la biodiversidad.

El plan establece una serie de mecanismos para transformar los objetivos en resultados medibles.

Entre las prioridades se encuentran la recuperación de ecosistemas degradados, la gestión efectiva de áreas protegidas y la reducción de las amenazas que afectan a las especies silvestres.

Según los datos incluidos en la estrategia, Bolivia cuenta con 211 áreas protegidas nacionales y subnacionales, que abarcan el 35,22 % del territorio nacional.

El documento también contempla la promoción de actividades productivas sostenibles, como el aprovechamiento de castaña, goma, asaí, fibra de vicuña y productos derivados del lagarto, siempre bajo planes de manejo y la normativa correspondiente.