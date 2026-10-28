¿Milagro de San Judas Tadeo? Su imagen habría aparecido en la pared de una casa

En la ciudad de Xalapa, estado de Veracruz, la familia Rodríguez Cruz asegura haber sido testigo de lo que considera un verdadero milagro: la aparición de una figura que identifican como San Judas Tadeo en una de las paredes de su vivienda.

Aunque el hecho ocurrió hace más de 14 años, la historia vuelve a despertar interés este miércoles 28 de octubre, cuando miles de fieles celebran al santo conocido por su intercesión en las causas difíciles y desesperadas.

Todo comenzó cuando Juan Emiliano Rodríguez realizaba trabajos de albañilería en la vivienda de su hermana.

Según su testimonio, mientras colocaba los materiales para levantar una pared, experimentó una extraña sensación que interpretó como una señal para detenerse.

Sin embargo, continuó con el trabajo y, al finalizar, descubrió con sorpresa que la disposición de los materiales había formado una figura que, según él, se parecía a San Judas Tadeo.

"Estaba construyendo la casa de mi hermana y, mientras pegaba los materiales en la pared, sentí como si algo me dijera que no lo hiciera. De repente, al terminar, noté la figura del santo en la pared", relató.

El descubrimiento sorprendió a sus familiares, quienes interpretaron aquella silueta como una manifestación espiritual.

Desde aquel momento, la imagen se convirtió en un símbolo de esperanza para la familia Rodríguez Cruz.

Para sus integrantes, no se trata simplemente de una figura formada entre los materiales de construcción, sino de una experiencia que fortaleció su devoción y que continúan recordando después de más de una década.

La historia adquiere especial significado este 28 de octubre, fecha en la que los devotos de San Judas Tadeo participan en misas, peregrinaciones y celebraciones religiosas para agradecer favores recibidos y pedir su intercesión ante situaciones difíciles.

Imagen captura RR.SS.