Un cura conmueve las redes sociales al compartir el altar con su perrita Nina

Una escena sencilla se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales: un sacerdote comparte el altar de su iglesia con su perrita Nina, a quien trata con cariño y permite acompañarlo durante sus actividades religiosas.

El protagonista es Germán Alassia, párroco de Tancacha, una localidad del centro de la provincia de Córdoba, Argentina. Su historia comenzó a circular luego de que un usuario identificado como @francarranzaok publicara un video que muestra la cercanía entre el religioso y su mascota.

En las imágenes, Nina aparece sentada en una silla junto al sacerdote, mientras él se acerca para acariciarla con ternura y continúa a su lado. La naturalidad del momento llamó la atención de miles de usuarios.

“Germán es el cura párroco del pueblo y su compañera es Nina. Él le deja su lugar en el altar, empatía 100%. Tancacha, Córdoba. Argentina”, escribió el usuario junto a la publicación.

El video despertó numerosas reacciones positivas. Muchos internautas destacaron la sensibilidad del sacerdote y aprovecharon la ocasión para expresar su amor y respeto por los animales.

Entre los comentarios, una persona que aseguró conocer al sacerdote contó que Alassia suele llevar a Nina consigo incluso cuando viaja a localidades vecinas para cumplir con sus servicios religiosos.

Nina, la compañera del sacerdote

La historia no solo llamó la atención por la presencia de una mascota en el altar, sino también por la relación que ambos parecen compartir. Para muchos usuarios, el gesto de Alassia representa una muestra cotidiana de afecto y respeto hacia los animales.

Así, un video protagonizado por un cura y su perrita terminó conquistando las redes sociales y recordando que, a veces, las escenas más sencillas son las que despiertan mayor ternura.