El diálogo entre el Gobierno y el Magisterio Rural Boliviano fracasó este martes, luego de que los representantes del sector abandonaran la reunión convocada por autoridades del Ministerio de Educación y viceministerios involucrados. Tras la ruptura, el magisterio se declaró en estado de emergencia.

Williams Mendoza, ejecutivo nacional del Magisterio Rural Boliviano, explicó que el sector había solicitado conocer el anteproyecto de descentralización educativa para analizarlo y presentar sus observaciones, pero aseguró que el documento no fue entregado.

“Nosotros habíamos pedido que nos puedan pasar el documento, el anteproyecto para poder analizar y también nosotros defender la propuesta que tenemos”, manifestó Mendoza.

Reclaman falta de acceso al anteproyecto

El dirigente señaló que la reunión debía servir para debatir la propuesta de descentralización y exponer los motivos por los que el magisterio rural se opone a que la administración educativa pase a manos de las gobernaciones.

“Nosotros habíamos sido bastante claros, propositivos, abiertos, con esa alta responsabilidad de poder pues ya trabajar para transformar la educación”, sostuvo.

Mendoza afirmó que, ante la falta de entrega del documento y el presunto incumplimiento de acuerdos previos, los representantes del sector decidieron abandonar el encuentro.

Magisterio evaluará medidas de presión

Tras la ruptura del diálogo, el ejecutivo nacional anunció que convocará a los representantes departamentales y regionales para definir los siguientes pasos.

“Ahora tenemos que llamar a un evento orgánico a nuestros ejecutivos departamentales y regionales a nivel nacional para poder tocar estrategias de lucha”, indicó.

El dirigente agregó que las próximas acciones serán definidas de manera orgánica por las instancias del magisterio. Por el momento, el sector se mantiene en estado de emergencia mientras evalúa cómo continuar sus reclamos.