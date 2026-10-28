FFAA presenta informe sobre prácticas con explosivos en Cotapachi tras denuncias de vecinos

El Ministerio de Defensa difundió un informe del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia que asegura que las prácticas de demolición realizadas en instalaciones militares de Cotapachi, en Cochabamba, se desarrollaron con medidas de seguridad y bajo supervisión.

Según el documento elaborado por el comandante de la Compañía Conjunta de Fuerzas Especiales “Capitán Juan Carlos Anave Chambi” (F-10), los ejercicios forman parte de la instrucción especializada del personal y comprenden técnicas de demolición y apertura de cráteres. La fase práctica se desarrolla del 12 al 30 de octubre.

“Esta actividad se llevó a cabo con todas las medidas de seguridad, con el objetivo de elevar el nivel de preparación en aspectos operacionales y de seguridad en el manejo de material explosivo”, señala el informe.

El documento indica que, antes de las detonaciones, se verificaron los lugares de práctica, los márgenes de seguridad y los equipos utilizados por los instructores. También sostiene que los ejercicios se realizaron dentro de los predios militares, sin efectuar prácticas fuera de las instalaciones.

El informe incluye fotografías de las sesiones teóricas, la preparación de cargas explosivas y las detonaciones, además de una imagen satelital con los puntos de ejecución y el radio de acción señalado en el reporte.

Respecto al uso de explosivos para la apertura de cráteres, el documento menciona dinamita e hidrogel en distintas cantidades. También consigna que, según los antecedentes técnicos considerados por los responsables, una carga de dinamita de 200 gramos al 80% tiene un radio de acción de 300 metros.

Sobre la ubicación del personal durante las detonaciones, el responsable de las prácticas cuestionó que se atribuyan daños a viviendas situadas a mayor distancia mientras los operadores permanecían ilesos a unos 100 metros.

Vecinos reportaron daños en viviendas

El informe se conoce después de que vecinos de la OTB Esquilán Grande, en el municipio de Colcapirhua, denunciaran daños en sus viviendas, entre ellos paredes agrietadas y ventanas rotas, tras escuchar fuertes detonaciones que presuntamente provenían del cuartel militar de Cotapachi.

Según los testimonios vecinales, el hecho ocurrió el martes cerca de las 15:00, cuando se escucharon varias explosiones cuya intensidad aumentó y generó temor entre las familias. Los afectados reportaron daños materiales en más de 20 viviendas.