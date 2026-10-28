“¡Basta de fotos, pónganse a trabajar!”: Velasco reclama al Gobierno por obras paralizadas

Santa Cruz no puede seguir esperando. Con ese mensaje, el gobernador Juan Pablo Velasco cuestionó al Gobierno nacional por la demora en la ejecución de cuatro proyectos de electrificación rural que, según afirmó, cuentan con recursos disponibles y están listos para iniciar obras.

La autoridad departamental aseguró que existen más de 50 millones de dólares en una cuenta de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), destinados a estas iniciativas. Sin embargo, pese a las gestiones realizadas ante ministros y altos funcionarios, los trabajos todavía no comienzan y las comunidades beneficiarias continúan esperando el acceso a la energía eléctrica.

“Hace meses venimos solicitando, prácticamente implorando que se dé inicio a proyectos de electrificación rural gestionados y firmados durante la anterior gestión departamental. Hasta ahora, el resultado es ninguno”, manifestó Velasco en una publicación en sus redes sociales.

El gobernador apuntó al Ministerio de Energías y a ENDE por la falta de avances y sostuvo que ambas instancias trasladan la responsabilidad sin ofrecer una solución concreta. A su juicio, la demora no solo frena obras, sino que también mantiene a familias de zonas rurales sin un servicio básico.

“Tenemos recursos disponibles y proyectos técnicamente preparados. No pedimos favores: exigimos que las instituciones cumplan con sus responsabilidades”, expresó.

Velasco señaló que la Gobernación agotó llamadas, reuniones y gestiones institucionales para conseguir que las obras comiencen. Ante la falta de resultados, decidió hacer público su reclamo y pedir a las entidades nacionales que destraben los procedimientos pendientes.

La autoridad también cuestionó las actividades públicas que, según su criterio, no se traducen en avances concretos para la población. “La gente necesita electricidad, no excusas; necesita obras, no reuniones”, afirmó.

En su mensaje, dejó claro que está dispuesto a coordinar con el Gobierno nacional, pero exigió que los proyectos destinados a Santa Cruz reciban atención inmediata. “No vine a la Gobernación a administrar la demora del Estado central, sino a conseguir resultados para los cruceños”, sostuvo.

Sobre los audios que circulan y que involucran asuntos personales o familiares, Velasco evitó emitir comentarios y señaló que no le corresponde intervenir en ese tipo de situaciones. En cambio, centró su pronunciamiento en lo que considera una falta de respuesta institucional ante las necesidades del departamento.

El reclamo pone nuevamente sobre la mesa una demanda concreta: que los recursos destinados a la electrificación rural se traduzcan en obras y que las instituciones responsables definan cuándo comenzarán los trabajos.

Por ahora, la exigencia de la Gobernación es directa: el Ministerio de Energías y ENDE deben destrabar los trámites y dar inicio a los cuatro proyectos. Mientras no haya avances, las comunidades beneficiarias seguirán esperando que la electricidad llegue a sus hogares.