Bolivia en alerta por el Súper Niño: Defensa Civil busca ayuda internacional

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, prepara acciones para atender los posibles efectos del fenómeno del superniño en Bolivia, con recursos presupuestados en distintas etapas y gestiones de cooperación ante organismos internacionales y gobiernos extranjeros.

Según la información proporcionada por la institución, se prevé atender emergencias relacionadas con sequías, inundaciones y nevadas. Además, se realizan gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y países como Brasil y Estados Unidos para reforzar la asistencia.

“Estamos trabajando con Estados Unidos. Estamos trabajando con diferentes, con Europa; la ONU también nos está ayudando bastante”, señaló Rivero al referirse a las gestiones de cooperación internacional.

Sequías, inundaciones y nevadas entre las prioridades

La planificación contempla la atención de sequías en departamentos como Oruro y La Paz, además de nevadas que afectaron a Oruro y Potosí. Para las inundaciones, se identifican zonas de Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando.

Rivero indicó que el presupuesto se organiza en etapas para responder a las emergencias. También señaló que, debido a la sequía registrada este año, se intensificaron los contactos con organismos internacionales para conseguir apoyo adicional.

El fenómeno del superniño se caracteriza por un calentamiento intenso del océano Pacífico que puede alterar los patrones de lluvia y temperatura. En Bolivia, sus posibles efectos podrían prolongarse hasta marzo o abril de 2027.

Senamhi emite alertas por lluvias y vientos

En paralelo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó sobre dos avisos meteorológicos de prioridad naranja.

Uno advierte sobre precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas en sectores del trópico de Cochabamba, el norte integrado de Santa Cruz, Alto Beni y el norte de La Paz. Según la institución, las lluvias podrían alcanzar acumulados de hasta 60 milímetros en algunas zonas.

El segundo aviso advierte sobre la probabilidad de vientos moderados a fuertes de dirección noroeste en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí, con vigencia hasta este miércoles.

La entidad meteorológica señaló que se registraban precipitaciones y nubosidad en el occidente del país, aunque se esperaba una leve mejoría de las condiciones a partir del día siguiente.

Ante estos pronósticos, las autoridades recomendaron tomar previsiones frente a las lluvias, tormentas eléctricas y los cambios en las condiciones del tiempo.