Una mujer de 57 años terminó hospitalizada y deberá ser sometida a una intervención quirúrgica luego de resultar gravemente herida en un accidente de tránsito entre un camión y un micro, ocurrido en el cuarto anillo, en la zona del canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra.

La víctima viajaba como pasajera y estaba por descender del micro cuando se produjo el impacto. Según los datos del caso, se encontraba a una cuadra de llegar a su trabajo cuando ocurrió el accidente. Tras el choque, cayó y sufrió golpes que le provocaron una herida profunda en la cabeza y lesiones en el tórax.

El médico Luis Ruíz informó que la paciente llegó a emergencias con una herida abierta de aproximadamente 10 centímetros en la región temporal derecha, además de desorientación y pérdida de conocimiento. Su diagnóstico de ingreso fue traumatismo craneoencefálico (TEC) moderado, acompañado de fracturas costales y un traumatismo cerrado de tórax.

Debido a la profundidad de la herida y al riesgo de contaminación, el equipo de Neurocirugía tenía previsto realizar una limpieza quirúrgica. Asimismo, los especialistas evaluaban las lesiones en el tórax para definir el tratamiento que debía seguir la paciente.

“Ella, en un momento de subir ya a UCI, está un poco consciente, pero sigue desorientada”, explicó Ruíz al referirse al estado de salud de la mujer.

El conductor del micro también fue atendido por las lesiones sufridas durante el accidente. De acuerdo con el informe médico, presentaba golpes en la cabeza y la espalda, además de un traumatismo craneoencefálico leve y múltiples contusiones.

El chofer relató que perdió el conocimiento tras el impacto. Entre sus declaraciones sobre lo ocurrido, señaló que el camión no habría respondido al freno. Sin embargo, las circunstancias del accidente deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes.