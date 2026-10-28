En el marco de los operativos para dar cumplimiento a la orden de captura contra el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, efectivos de la Policía Boliviana hallaron una caja con dólares estadounidenses durante el allanamiento a una de sus propiedades en la capital cruceña. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la cantidad exacta de dinero encontrada, a la espera de emitir un informe oficial exhaustivo una vez concluidas las actuaciones en el inmueble.

Allanamiento a propiedad de Jhonny Fernández: Hallan caja con dólares en medio de su aprehensión

El hallazgo se produjo este miércoles 28 de octubre, jornada en la que la exautoridad municipal fue aprehendida tras ser declarada en rebeldía por la Justicia. Fernández debía comparecer el martes 27 de octubre a su audiencia de medidas cautelares; sin embargo, no se presentó ni justificó su inasistencia, lo que motivó la emisión del mandamiento de aprehensión para garantizar su comparecencia ante el juez.

Traslado al Palacio de Justicia e investigación por Bs 191 millones

Tras su localización y arresto en el inmueble, la exautoridad fue trasladada bajo estricta custodia policial hasta el sexto piso del Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde de manera inmediata se instaló su audiencia de medidas cautelares. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Edson Fernández, confirmó públicamente la aprehensión del exburgomaestre y señaló que los efectivos continúan procesando la escena para brindar detalles técnicos sobre los elementos secuestrados, incluida la caja con divisas.

Allanamiento a propiedad de Jhonny Fernández: Hallan caja con dólares en medio de su aprehensión

El caso contra el exalcalde cruceño gira en torno a una investigación por la presunta malversación de fondos públicos ascendentes a Bs 191 millones. Según los antecedentes del proceso, dichos recursos estaban destinados a financiar 17 proyectos y obras municipales —entre ellas la construcción del viaducto del cuarto anillo— que presuntamente no fueron ejecutadas o quedaron inconclusas durante su gestión.

Por su parte, el abogado defensor de Fernández, Samuel Durán, acudió al lugar del procedimiento para verificar la situación legal de su representado y revisar la documentación del caso. El jurista aseguró no tener conocimiento de que el exalcalde se encontraba en ese inmueble en particular, pues consideraba que permanecía en su residencia habitual.

Durán calificó la actuación policial y judicial como un "acto irregular" con motivación netamente política. Asimismo, adelantó que presentará recursos ordinarios y constitucionales para cuestionar la aprehensión y defender la inocencia del exalcalde en el proceso que enfrenta.