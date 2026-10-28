Gobierno firma acuerdo con empresarios para impulsar inversiones y reducir la burocracia

El Ministerio de la Presidencia firmó un Memorándum de Entendimiento de Cooperación Técnica Estratégica con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el sector público y privado e impulsar medidas para el desarrollo económico del país.

Durante el acto, el ministro Fernando Aramayo señaló que el acuerdo busca dejar atrás las confrontaciones y la desconfianza entre ambos sectores, mediante el diálogo técnico y la concertación para atender las necesidades económicas de Bolivia.

“Es también evidente que necesitamos desde la certidumbre, el diálogo técnico propositivo y la concertación transparente”, manifestó al explicar que el memorándum establece un canal permanente de cooperación para abordar asuntos que requieren respuestas urgentes.

Gobierno plantea reducir la burocracia

Uno de los ejes expuestos fue la desburocratización de la gestión pública, con la revisión de procedimientos y trámites que, según el Gobierno, dificultan el desarrollo de las actividades empresariales.

Aramayo sostuvo que el Estado debe facilitar la actividad económica y no convertirse en un obstáculo para el sector privado.

“El Estado tiene que ser un facilitador, tiene que ser un viabilizador”, afirmó.

También mencionó que se trabaja con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo para identificar mecanismos que permitan agilizar procedimientos y aprovechar herramientas tecnológicas. Entre los principios planteados figuran el reporte único, la presentación de información una sola vez y el uso de un solo canal y formato.

Inversiones y desarrollo industrial

Durante su intervención, el ministro señaló que Bolivia necesita condiciones normativas que generen certidumbre para atraer inversiones, especialmente en sectores como la minería.

En ese contexto, comparó las exportaciones mineras de Bolivia con las de países vecinos y cuestionó el rezago del país en esta actividad. Asimismo, mencionó la necesidad de contar con una ley de inversiones confiable y un marco normativo para las asociaciones público-privadas.

“Tenemos que generar riqueza, tenemos que dejar de distribuir pobreza”, expresó al referirse a la necesidad de impulsar el crecimiento económico y generar prosperidad.

El acuerdo no contempla compromisos financieros

La autoridad aclaró que el memorándum no implica compromisos financieros ni ataduras políticas. Según explicó, se busca que las organizaciones empresariales presenten propuestas y aportes técnicos para complementar las iniciativas del Gobierno.

“Queremos un sector empresarial que sea propositivo, que sea asertivo, que nos demuestre los caminos”, sostuvo.

El acuerdo plantea una agenda de cooperación entre el Gobierno y las principales organizaciones empresariales del país, con énfasis en la reducción de trabas administrativas, el diálogo y la construcción de propuestas para dinamizar la economía boliviana.