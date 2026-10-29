El dólar oficial cambia de precio en Bolivia: ¿a cuánto llegó este jueves?

El dólar oficial registra una nueva variación en Bolivia. El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este jueves 29 de octubre de 2026 una cotización de Bs 12,12 por dólar estadounidense, frente a los Bs 12,02 reportados el miércoles.

La diferencia representa un incremento de 10 centavos en apenas 24 horas, en el marco del esquema de tipo de cambio flexible que aplica el ente emisor desde finales de junio.

¿A cuánto está el dólar paralelo este jueves?

De acuerdo con los valores de referencia publicados por el portal dolarboliviahoy.com y recogidos en el reporte, el dólar paralelo presenta las siguientes cotizaciones:

Compra: Bs 12,18

Venta: Bs 12,14

El miércoles, la misma plataforma reportaba Bs 12,19 para la compra y Bs 12,13 para la venta.

Esto representa una disminución de un centavo en la compra y un incremento de un centavo en la venta, según los datos comparados.

¿Cuál es la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo?

Con las cifras reportadas para este jueves, el mercado paralelo presenta valores superiores al tipo de cambio oficial del BCB.

La referencia de compra se sitúa seis centavos por encima de los Bs 12,12 oficiales, mientras que la referencia de venta registra una diferencia de dos centavos.

Es importante recordar que las cotizaciones del mercado paralelo son referenciales y pueden variar durante el día. No constituyen un tipo de cambio oficial.