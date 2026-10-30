Caída de las criptomonedas: Bitcoin pierde los $us 77.000 tras alerta en Binance

El mercado de las criptomonedas registró fuertes caídas luego de que Binance, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo, alertara sobre un presunto ataque informático que habría comprometido alrededor de 6.300 millones de dólares. La incertidumbre provocó una caída del Bitcoin, que llegó a cotizar por debajo de los 77.000 dólares, su nivel más bajo desde septiembre.

Según informó Binance a través de su cuenta oficial en X, la empresa detectó un problema de seguridad y activó medidas para investigar el incidente, congelar los activos involucrados y colaborar con las autoridades. Como medida preventiva, también suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras realizaba verificaciones.

La compañía estimó en 6.300 millones de dólares el impacto total del incidente y aseguró que cubrirá las pérdidas con recursos propios y del fondo de protección SAFU. Asimismo, indicó que no encontró evidencias de filtración de claves privadas de sus billeteras y sostuvo que los fondos de los usuarios permanecen seguros.

Tether y Circle congelaron miles de millones

El incidente también movilizó a otras empresas del sector. Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, confirmó que su compañía congeló aproximadamente 1.600 millones de dólares vinculados al posible ataque.

Por su parte, Jeremy Allaire, director ejecutivo de Circle, informó que se inmovilizaron más de 800 millones de dólares en USDC, otra de las principales monedas estables del mercado.

De acuerdo con los reportes de movimientos en la cadena de bloques citados por el portal CryptoSlate, se detectaron transferencias millonarias de Ethereum y USDC desde billeteras identificadas con Binance hacia nuevas direcciones.

Changpeng Zhao reconoció que parece un hackeo

El cofundador y exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, también se pronunció sobre el incidente y señaló que parecía tratarse de un ataque informático contra la plataforma.

“¡Los fondos de los usuarios están seguros! Sí parece un hackeo en Binance”, escribió en X.

Zhao, quien ya no dirige la compañía, expresó su expectativa de que todas las pérdidas estén cubiertas y destacó la rápida intervención de Tether y Circle para congelar los activos relacionados con el episodio.

La caída del Bitcoin comenzó antes del incidente

La presión sobre las criptomonedas ya se había manifestado antes de conocerse el presunto hackeo, en medio de las ventas de acciones tecnológicas y la reacción de los mercados a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Sin embargo, la alerta de seguridad de Binance aumentó la incertidumbre entre los inversionistas. Según los datos difundidos, el Bitcoin llegó a un mínimo de 76.355 dólares, mientras que Ethereum descendió hasta los 2.238 dólares.

La empresa anunció que publicará un informe técnico cuando concluya la investigación y complete las medidas de seguridad. Mientras tanto, recomendó a sus usuarios utilizar únicamente sus canales oficiales para evitar posibles estafas relacionadas con el incidente.