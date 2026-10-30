Gobierno entrega PGE 2027 y anuncia aumento de recursos regionales

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, entregó este viernes el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El documento contempla un déficit fiscal de 6,7%, más de Bs 14.000 millones para inversión pública y un incremento del 19% en los recursos destinados a las entidades territoriales autónomas, en comparación con el presupuesto de 2026, de acuerdo a la autoridad.

Morales llegó a instalaciones de la Vicepresidencia para presentar el documento y señaló que el presupuesto establece la línea económica del Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

“Estamos realizando el ajuste que hemos establecido en nuestro programa económico. Tiene un déficit fiscal de 6,7%, pero, por sobre todo, no estamos dejando a los sectores más vulnerables a un lado”, precisó.

El ministro también indicó que se destinan más de Bs 14.000 millones a programas de protección social y una cifra similar a inversión pública. Asimismo, destacó el aumento de recursos para gobernaciones, municipios y otras entidades territoriales autónomas.

Proyectan inflación de 10,4% para 2027

Respecto a las previsiones económicas, Morales informó que el Gobierno estima que la inflación cerrará 2026 por debajo del 10%. Recordó que, hasta septiembre, el indicador se encontraba aproximadamente en 5,3%.

Para 2027, el presupuesto contempla una inflación estimada de alrededor del 10,4%. Sin embargo, el ministro señaló que esperan cerrar nuevamente por debajo de un dígito mediante las medidas económicas previstas.

El presupuesto mantiene la subvención a la gasolina

Consultado sobre la subvención a los combustibles, Morales aclaró que el PGE 2027 contempla la subvención a la gasolina.

“A la fecha tenemos una subvención a la gasolina y por ende el presupuesto contempla también el mismo tema”, remarcó.

También se refirió a la Resolución Ministerial 416 y explicó que esta disposición no establece variaciones en el tipo de cambio del dólar, sino que reitera el principio constitucional de que ninguna norma tiene carácter retroactivo.

“Solamente estamos reiterando y ratificando que cualquier norma no tiene carácter retroactivo. La resolución ministerial no establece ningún contrato”, afirmó.

Finalmente, el ministro anunció que brindará mayores detalles sobre las medidas, cifras y alcances del presupuesto en una conferencia de prensa posterior a la entrega del documento.