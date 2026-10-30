Rodrigo Paz promulga ley para financiar programa de eficiencia energética en el alumbrado público

El presidente Rodrigo Paz promulgó este viernes la ley que aprueba el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 30,2 millones, destinados al Programa para el Desarrollo de la Eficiencia Energética en Sistemas de Alumbrado Público en Bolivia.

La norma permitirá avanzar con la modernización del alumbrado público mediante la instalación de aproximadamente 70.000 luminarias LED inteligentes, que beneficiarán a cerca de un millón de personas en seis departamentos del país y la ciudad de El Alto.

Durante el acto de promulgación, realizado en el Palacio Quemado, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, explicó que los recursos permitirán iniciar las gestiones operativas y los desembolsos para ejecutar las obras en los municipios beneficiarios.

El programa contempla intervenciones en Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y La Paz, además de la ciudad de El Alto.

Menor consumo eléctrico y ahorro para los municipios

Según explicó el ministro Blanco, la incorporación de tecnología LED inteligente permitirá reducir el consumo eléctrico hasta en un 70%, lo que representará un ahorro en las facturas de energía de los gobiernos municipales.

El objetivo es que esos recursos puedan destinarse a otras necesidades, como salud, educación y servicios básicos. Además, la tecnología permitirá regular automáticamente el flujo luminoso, reducir los costos de mantenimiento y mejorar la calidad de la iluminación en las zonas urbanas y periurbanas.

“Esta ley promulgada es sinónimo de ahorro en las cuentas de luz para nuestras alcaldías, es cuidado responsable de nuestra patria y sobre todo es seguridad ciudadana para los niños, jóvenes, mujeres y hombres trabajadores que transitan por las calles”, afirmó Blanco.

Paz destaca el impacto en la seguridad ciudadana

Durante su intervención, el presidente Rodrigo Paz señaló que la iluminación de las calles puede contribuir a mejorar la seguridad y las condiciones de vida de la población. Como ejemplo, recordó la experiencia de Tarija, donde durante su gestión como alcalde impulsó la instalación de aproximadamente 8.200 pantallas LED mediante un crédito cercano a los $us 5 millones.

“La luz cambia el destino de los bolivianos, la luz puede cambiar el destino de ciudades”, manifestó el mandatario.

Paz también pidió a las autoridades municipales dar un uso adecuado a los recursos y aprovechar los proyectos para generar beneficios en sus regiones. Sostuvo que la iniciativa debe traducirse en resultados concretos en materia de ahorro económico, eficiencia operativa, impacto ambiental y seguridad ciudadana.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, destacó que el préstamo del BID está destinado a inversión y modernización tecnológica, y no al financiamiento de gasto corriente.

Con la promulgación de la ley se habilita el financiamiento para avanzar en la ejecución del programa, cuya implementación estará a cargo del Ministerio de Hidrocarburos y Energías en coordinación con los gobiernos municipales.