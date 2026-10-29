Ministros participan en reunión de Urupabol para impulsar Puerto Busch y la Hidrovía

Bolivia participó en la reunión de ministros de Urupabol, realizada en Asunción, Paraguay, con una agenda orientada a fortalecer la integración regional y promover iniciativas de cooperación entre los tres países.

La delegación boliviana estuvo representada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien informó que durante el encuentro se abordaron proyectos vinculados con el desarrollo de Puerto Busch, la Hidrovía Paraguay-Paraná, la conectividad terrestre y aérea, y la integración energética.

“Para Bolivia, una de las principales prioridades es el desarrollo de Puerto Busch y la Hidrovía Paraguay–Paraná, fundamentales para mejorar nuestra conexión comercial con el océano Atlántico”, señaló Justiniano.

Cooperación portuaria y conectividad

En el ámbito de Defensa, Bolivia planteó fortalecer la seguridad de la navegación, la cooperación portuaria y la capacitación de la marina mercante. También propuso aprovechar las facilidades portuarias bolivianas en Puerto Villeta, Paraguay, y en Nueva Palmira y Montevideo, Uruguay.

Junto a los ministros Mauricio Zamora y Marcelo Blanco, Justiniano abordó iniciativas de infraestructura logística y conectividad para ampliar las posibilidades de intercambio comercial entre los países.

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Tempore

El embajador boliviano en Paraguay, Luis Fernando Camacho, destacó los avances en la relación entre empresarios de los tres países y la importancia de impulsar un Urupabol comercial y empresarial para promover inversiones y nuevas oportunidades de negocios.

Bolivia ejerce la Presidencia Pro Tempore de Urupabol, por lo que busca dar continuidad a la agenda de integración y cooperación regional.

“La integración tiene valor cuando se convierte en mejores condiciones para producir, comerciar y generar oportunidades para nuestra gente”, afirmó Justiniano.