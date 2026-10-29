Teresa Morales niega extorsión desde la UIF y pide investigar a otras exautoridades

La exministra Teresa Morales exigió al ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, y al viceministro de Transparencia que demuestren las acusaciones que la vinculan con una presunta red de extorsión, por hechos relacionados con su gestión como directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), entre 2018 y 2019.

Morales negó las denuncias y aseguró que no se opondrá a las investigaciones. “Nunca me voy a oponer a ninguna investigación de toda mi vida”, manifestó al referirse a su defensa ante la Fiscalía.

La exautoridad sostuvo que durante su gestión no se omitieron 65 informes ni existieron organizaciones criminales dedicadas a la extorsión dentro de la institución.

Pide que se identifique a otras exautoridades de la UIF

Morales también pidió al Gobierno que dé a conocer los nombres de las otras autoridades que estuvieron al frente de la UIF durante la administración de Luis Arce y que, según ella, también deberían ser investigadas.

En sus declaraciones, la exministra aludió a presuntas instrucciones relacionadas con el lavado de dinero y mencionó al entonces ministro Iván Lima y a los hijos de Luis Arce.

“Cuando Luis Arce y a través de su ministro Lima le instruyen a la directora de la UIF en aquel momento que tapen el lavado de dinero en Bolivia, el lavado de dinero de sus propios hijos”, declaró.

Las acusaciones contra Morales se refieren presuntamente a la aplicación de mecanismos de extorsión contra exautoridades políticas y particulares. La exministra rechaza esos señalamientos y exige que las autoridades que la denunciaron respalden sus afirmaciones con pruebas.