Estudian bajo los árboles: niños pasan clases al aire libre desde hace un mes en Santa Cruz

Esta es la realidad que viven los alumnos de sexto de primaria de la unidad educativa Palmira 10, ubicada en el Distrito Municipal 12 de Santa Cruz de la Sierra, donde desde hace aproximadamente un mes las clases se desarrollan al aire libre.

El equipo de Ojo Ciudadano de Red Uno llegó hasta el establecimiento tras recibir el llamado de padres de familia y docentes, quienes decidieron mostrar las condiciones en las que los niños reciben educación y pedir una respuesta urgente a las autoridades.

Sin paredes, techo ni un ambiente adecuado, los maestros deben ingeniárselas para continuar con el avance de las materias, mientras los estudiantes aprovechan la sombra de los árboles para protegerse del sol.

La falta de infraestructura no solo representa una incomodidad para los escolares, sino que también afecta la continuidad de sus actividades educativas.

Según denunciaron los representantes de la comunidad educativa, cuando se registran vientos fuertes o lluvias, los maestros no tienen otra alternativa que suspender las clases, debido a que no cuentan con espacios cerrados donde resguardar a los estudiantes.

Esta situación preocupa a las familias, especialmente porque los niños se encuentran en sexto de primaria y necesitan continuar con su formación escolar.

Mientras tanto, los profesores buscan maneras de desarrollar sus actividades con los recursos y espacios disponibles.

Los padres de familia aseguran que la falta de infraestructura fue comunicada anteriormente a las autoridades, pero sus solicitudes continúan sin una respuesta concreta.

“Hemos pedido anteriormente a las autoridades la construcción de tres aulas y hasta ahora no hemos tenido respuestas, en 2023 y 2024 y 2026. Esperamos que las autoridades nos den soluciones”, manifestó un representante de la comunidad educativa.

De acuerdo con el reclamo, la construcción de al menos tres aulas permitiría mejorar las condiciones en las que se desarrollan las clases y evitar que los niños dependan del estado del tiempo para poder estudiar.

Ante la falta de soluciones, la comunidad educativa decidió acudir al sector de denuncias ciudadanas de Red Uno para hacer visible su situación.

Durante la visita, se evidenció que los estudiantes utilizan espacios abiertos como ambientes improvisados para recibir clases, mientras los profesores desarrollan sus actividades bajo las limitaciones que impone la falta de infraestructura.

Los padres esperan que la difusión de esta realidad permita acelerar las gestiones para la construcción de nuevas aulas.