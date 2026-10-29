¡Una fiesta de sabores! Santa Cruz se prepara para el Concurso Nacional de Paellas este 8 de noviembre

Santa Cruz se prepara para recibir la octava versión del Concurso Nacional de Paellas, un encuentro gastronómico que reunirá a más de 50 chefs amateurs y profesionales este 8 de noviembre en los predios de Fexpocruz.

El certamen se desarrollará en el marco del tradicional festival anual dedicado a la paella, uno de los platos más representativos de la gastronomía española.

Ramón Freixa, crítico gastronómico y vicepresidente de la Academia Boliviana de Gastronomía, junto a los chefs Miguel Ángel Enrique y Matías Zamora, visitaron el programa El Mañanero para invitar a la población a participar de esta celebración.

Durante su visita, los invitados también prepararon una paella y compartieron detalles sobre la competencia.

Más de 50 chefs buscarán preparar la mejor paella

Freixa explicó que los participantes competirán en equipos conformados por dos cocineros, quienes pondrán a prueba sus habilidades y conocimientos gastronómicos.

El objetivo será preparar la mejor paella durante la jornada del 8 de noviembre.

La competencia contará con la participación de chefs amateurs y profesionales, en una nueva edición que busca promover el talento culinario.

Santa Cruz busca convertirse en referente latinoamericano de la paella

El festival se realiza cada año en la capital cruceña con el propósito de fortalecer la cultura gastronómica y posicionar a Santa Cruz como subsede latinoamericana del World Paella Day.

Este campeonato mundial celebra su final anualmente en Valencia, España, ciudad reconocida por su tradición en la preparación de paellas.