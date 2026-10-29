Cuando cae la noche, el silencio envuelve las tumbas y las antiguas criptas parecen guardar historias que el tiempo no ha conseguido borrar. En Sacaba, Cochabamba, esos rincones se convertirán en el escenario de una experiencia que promete misterio, tradición y un viaje por la memoria de la población.

La Alcaldía de Sacaba invita a descubrir los secretos de su camposanto mediante un recorrido turístico cultural que combinará leyendas urbanas, relatos históricos, dramatizaciones y un espectáculo de fuego.

La actividad está prevista para este viernes y sábado, de 19:00 a 23:00, según la información difundida por el municipio.

“¿Te atreves a desenterrar los secretos, mitos y leyendas? Una noche en el cementerio, caminando con las almas”, propone la invitación municipal, que presenta la actividad como una experiencia cultural vinculada con las tradiciones de Todos Santos.

Criptas antiguas y nombres que el tiempo borró

Más allá del misterio, el cementerio de Sacaba conserva parte de la historia de la localidad. Entre sus espacios destacados se encuentra el mausoleo de los Beneméritos de la Patria, construido en 1942 y ubicado cerca de la entrada principal, de acuerdo con información municipal.

El camposanto también alberga antiguas criptas de piedra maciza, algunas de mediados del siglo XX, cuyas lápidas han perdido sus inscripciones con el paso de los años. En ciertos casos, los nombres ya no pueden leerse, dejando en el anonimato a quienes descansan allí.

Foto GAMS.

Esas huellas del tiempo convierten al cementerio en un espacio donde la memoria, la arquitectura funeraria y las historias populares se encuentran.

Entre los personajes vinculados con la historia local destaca Fidel Vía de la Fuente, exalcalde de Sacaba, recordado por la población con el apodo de “Huasinchej”, expresión que significa “mi casa”.

Según los relatos locales, la exautoridad tenía fama de ser estricta con los funcionarios municipales y de exigirles disciplina en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Su historia forma parte de las memorias que se mantienen vivas entre los habitantes y que ayudan a reconstruir distintas etapas de la vida política y social de Sacaba.

Una noche para descubrir otra cara de Sacaba

Declarado Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de Sacaba en 2018, el cementerio resguarda monumentos funerarios, vestigios arquitectónicos y recuerdos de distintas generaciones.

Foto GAMS.

Para esta actividad, el municipio prepara un recorrido con representaciones de personajes y momentos históricos, narraciones de leyendas urbanas y un espectáculo de fuego, en una propuesta que combina entretenimiento y patrimonio cultural.

La invitación es a mirar el camposanto desde otra perspectiva: no solo como un lugar de despedida, sino también como un espacio donde permanecen historias, tradiciones y recuerdos que forman parte de la identidad de una comunidad.

Así que, si buscas un plan diferente para este fin de semana, la pregunta está hecha: ¿te animas a recorrer las criptas y escuchar las leyendas de Sacaba cuando cae la noche?