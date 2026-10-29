¿Qué causó los daños en Cotapachi? Experto explica el alcance de las explosiones

El excomandante de la Séptima División del Ejército, general Omar Cordero, explicó que las detonaciones registradas en el cuartel militar de Cotapachi corresponden a prácticas controladas de demolición y apertura de brechas, como parte de la instrucción especializada de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, señaló que se debe esperar el resultado de los peritajes para establecer si las explosiones ocasionaron los daños en las viviendas cercanas.

La situación generó preocupación entre los pobladores de Esquilan Grande, en Colcapirhua, donde más de 20 viviendas reportaron daños materiales, entre ellos vidrios rotos y rajaduras en las paredes, tras las detonaciones y las ondas expansivas provenientes del recinto militar. Los vecinos solicitaron el resarcimiento económico de los perjuicios.

Cordero afirmó que las prácticas militares no utilizan explosivos de uso civil, sino material empleado en instrucción especializada. Según explicó, durante estos ejercicios se trabaja con cargas controladas y personal capacitado en el manejo de explosivos.

El exjefe militar sostuvo que, de acuerdo con los parámetros técnicos que mencionó, una carga de 200 gramos al 80% tendría un radio de acción de aproximadamente 300 metros, incluso en una estimación exagerada. También cuestionó que se atribuyan daños estructurales a una onda expansiva a 600 metros, cuando el personal de seguridad se encontraba a unos 100 metros de las detonaciones y no resultó afectado.

Sobre los vidrios rotos, indicó que podrían haberse quebrado por el sonido de la onda expansiva, especialmente si no estaban debidamente sujetos. No obstante, aclaró que las causas de los daños deben ser determinadas por especialistas.

“Si un perito establece que los daños fueron ocasionados por la explosión de la instrucción, las Fuerzas Armadas con total seguridad se tendrían que hacer cargo de arreglar el problema”, explicó.

Las prácticas militares y los asentamientos cercanos

Cordero señaló que los predios de Cotapachi pertenecen al Ejército desde hace casi 90 años y que las instalaciones militares se establecen tradicionalmente en lugares alejados para desarrollar ejercicios y fortalecer la capacidad operativa de sus unidades.

En ese contexto, cuestionó los asentamientos próximos al perímetro militar y mencionó la presencia del botadero de Cotapachi dentro de esos terrenos. Según explicó, el predio comprende unas 320 hectáreas, de las cuales aproximadamente 250 están destinadas al botadero y el resto corresponde a instalaciones militares.

También indicó que en el sector funcionan varias unidades, entre ellas el Regimiento Tumusla y la unidad de fuerzas especiales F-10 Los Chachapumas, donde se desarrollan prácticas de demolición y manejo de explosivos.

El informe militar señala que se cumplieron medidas de seguridad

El Ministerio de Defensa difundió un informe del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas que sostiene que las prácticas realizadas en Cotapachi se desarrollaron bajo supervisión y con medidas de seguridad. Según el documento, la fase práctica de instrucción se programó del 12 al 30 de octubre y contempló ejercicios de demolición y apertura de cráteres dentro de los predios militares.

El reporte señala que, antes de las detonaciones, se verificaron los lugares de práctica, los márgenes de seguridad y los equipos utilizados por los instructores.

Cordero consideró que, ante la preocupación de los vecinos, se debería evaluar la posibilidad de trasladar este tipo de instrucción a otro lugar para evitar nuevos conflictos. Mientras tanto, sostuvo que corresponde establecer mediante peritajes si existe una relación directa entre las detonaciones y los daños reportados en las viviendas.