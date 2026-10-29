La tecnología llega a la seguridad ciudadana. El Comando Departamental de la Policía de La Paz presentó oficialmente el proyecto E.L.L.A., sigla de Escanea, Llámanos y Nosotros Actuamos, una herramienta digital que busca agilizar la recepción de denuncias y mejorar la comunicación entre la población y los efectivos policiales.

La iniciativa apuesta por el uso de WhatsApp y códigos QR para que los ciudadanos puedan reportar emergencias y hechos irregulares desde sus teléfonos celulares, con la posibilidad de compartir información que ayude a orientar la intervención policial.

¿Cómo funcionará E.L.L.A.?

Escanea el código QR. La ciudadanía podrá acceder a la plataforma mediante códigos QR que serán distribuidos en adhesivos y puntos estratégicos de la ciudad y el departamento de La Paz.

Envía tu alerta. Los usuarios podrán reportar incidentes a través de mensajes de texto, audios, imágenes y videos, recursos que permitirán aportar detalles sobre lo ocurrido.

Facilita la ubicación. El sistema contempla el uso de georreferenciación para identificar el lugar del incidente y facilitar la coordinación con el personal policial más cercano.

Una línea piloto habilitada. Para la recepción de reportes, se anunció el número 71110110, destinado a centralizar las alertas y coordinar la atención de los efectivos.

La propuesta también contempla ampliar su cobertura hacia las áreas rurales y las zonas fronterizas del departamento paceño, con el objetivo de extender el acceso a este canal digital de comunicación.

Con E.L.L.A., la Policía busca aprovechar las herramientas tecnológicas para facilitar las denuncias ciudadanas y mejorar la coordinación ante situaciones de emergencia.