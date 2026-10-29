Pueblo chiquitano cumple tres días de vigilia en el TED exigiendo acreditación

Representantes del pueblo indígena chiquitano cumplen su tercer día de vigilia en las afueras del Tribunal Electoral Departamental (TED), en demanda de la acreditación de sus representantes ante la Asamblea Legislativa Departamental.

Los movilizados advirtieron que asumirán medidas más drásticas si no reciben una respuesta de las autoridades electorales.

Uno de los representantes explicó que exigen la designación de un responsable de fiscalización para llevar adelante una asamblea en la que puedan elegir a sus representantes. Asimismo, cuestionó la falta de atención del Tribunal Electoral Departamental y del Tribunal Supremo Electoral a su demanda.

“Creo que ya este es el tercer día y estamos viendo que caso omiso está haciendo el Tribunal Electoral, tanto el Departamental como el Nacional, entonces nos estamos viendo obligados a tomar otras medidas”, manifestó el dirigente, al señalar que la protesta continuará hasta obtener una respuesta.

El representante informó que dos de sus compañeros asumieron una huelga de hambre, pero uno de ellos tuvo que abandonar la medida y acudir a un centro de salud debido a su debilitamiento. El segundo huelguista continúa con la protesta, mientras los movilizados analizan nuevas acciones.

Entre las medidas anunciadas está el cierre de las puertas del TED con candados y cadenas para impedir el ingreso al lugar.

“Vamos a tomar las puertas ya del Tribunal Electoral para hacernos escuchar. Vamos a poner candado para que así mismo nadie pueda entrar”, advirtió.

Aseguraron que la vigilia será indefinida y cuestionaron la falta de acercamiento de los vocales electorales.

“Siempre nosotros como pueblo chiquitano hemos tenido la paciencia, la espera para entablar un diálogo, pero vemos la intransigencia de parte de los vocales del Tribunal Electoral”, sostuvo el dirigente.