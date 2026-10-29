Senamhi pronostica un jueves con cielos nubosos: conozca las temperaturas por ciudad

¿Necesitará abrigo o paraguas este jueves? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica para este 29 de octubre una jornada con cielos nubosos, bajas temperaturas en el Occidente y lluvias en algunas regiones del Oriente boliviano.

Las temperaturas mostrarán contrastes importantes: mientras El Alto y Oruro registrarán mínimas de 1 °C, Trinidad alcanzará una máxima de 31 °C.

Occidente: frío y baja probabilidad de lluvias

En el Occidente, las principales ciudades tendrán cielos poco nubosos y baja probabilidad de precipitaciones.

La Paz: mínima de 5 °C y máxima de 18 °C.

El Alto: mínima de 1 °C y máxima de 17 °C.

Oruro: mínima de 1 °C y máxima de 18 °C.

Potosí: mínima de 4 °C y máxima de 17 °C.

Las temperaturas más bajas del reporte se concentrarán en El Alto y Oruro, por lo que se recomienda tomar previsiones ante el frío.

Valles: cielos nubosos y lluvias

En los Valles, las temperaturas serán más templadas, aunque se esperan cielos nubosos en distintas ciudades.

Cochabamba: entre 12 °C y 24 °C, con cielos nubosos.

Sucre: entre 11 °C y 26 °C, con baja probabilidad de lluvias.

Tarija: entre 11 °C y 25 °C, con lluvias previstas.

Oriente: temperaturas cálidas y tormentas eléctricas

El Oriente boliviano registrará temperaturas más elevadas, acompañadas de precipitaciones en algunas ciudades.

Santa Cruz de la Sierra: entre 17 °C y 27 °C, con cielos nubosos.

Trinidad: entre 22 °C y 31 °C, con probabilidad de lluvias.

Cobija: entre 20 °C y 28 °C, con alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

Cobija presenta el pronóstico de mayor inestabilidad del reporte, mientras Trinidad tendrá la temperatura máxima más elevada.

¿Qué ciudades tendrán más frío este jueves?

Según el pronóstico del Senamhi, El Alto y Oruro tendrán las temperaturas mínimas más bajas, ambas con 1 °C.

En contraste, Trinidad registrará la máxima más alta, con 31 °C.