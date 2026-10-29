¿Lloverá en Todos Santos? Este es el pronóstico para Santa Cruz y sus regiones

Las condiciones meteorológicas en el departamento de Santa Cruz experimentan una marcada inestabilidad debido a precipitaciones continuas y un ambiente fresco que dominará las próximas horas.

En este contexto, el agrometeorólogo Luis Alpire señaló que “la lluvia continúa, esta lluvia copiosa y persistente, inclusive hasta las primeras horas del jueves y eso supone que vamos a tener un miércoles definitivamente con cierto frío en virtud de la humedad, aunque los vientos ya han calmado”.

El termómetro registrará las marcas más bajas del periodo semanal antes de iniciar una recuperación gradual hacia el fin de semana.

Al respecto, el experto indicó que “mañana vamos a amanecer con una mínima de 17°C, va a ser la mínima más baja de esta semana y una máxima de 27°C, mañana vamos a tener algunos vestigios de sol y eso supone ya un ascenso de las temperaturas máximas”.

Ascenso sostenido rumbo al feriado largo

El panorama climático cambiará favorablemente con el retorno de corrientes cálidas que elevarán los registros térmicos de manera paulatina.

En ese sentido, el especialista puntualizó que “el día viernes vamos a tener una mínima de 20°C y una máxima de 28°C, mejora obviamente. El fin de semana e inclusive el feriado largo extendido hasta el día lunes, los vientos del norte se consolidan y eso supone ya un ascenso sostenido de las temperaturas”.

Las diversas regiones provinciales registrarán contrastes térmicos significativos acompañados de precipitaciones focalizadas en zonas específicas.

Sobre este aspecto, Alpire concluyó que “también se va a dar de manera similar en las provincias, por ejemplo, en los valles vamos a tener una mínima de 8°C que se va a dar mañana en la madrugada y una máxima de 30°C el fin de semana. En Cordillera una mínima de 13°C y una máxima de 36°C es donde menos ha llovido y donde prácticamente no va a llover el resto de los días, y concluimos la Chiquitanía, una mínima de 17°C y una máxima de 37°C”.