Municipio cruceño se pronuncia sobre detención preventiva de Jhonny Fernández

La jueza Ana Gloria Rojas dictó 180 días de detención preventiva para el exalcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, disponiendo su traslado al centro de rehabilitación Palmasola.

En este sentido, José Luis Coplot, director municipal de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Santa Cruz, remarcó que “él ha agravado su situación al no haberse presentado inicialmente a la audiencia, luego haberse escondido, porque esos son los términos que se han utilizado, y también al no presentar documentación actualizada”.

Durante la sesión, la defensa de la exautoridad argumentó haber destinado el dinero a una urgencia económica del municipio. Ante esta posición, la representación jurídica del municipio destacó que Fernández argumentó en su defensa de que había una emergencia en ese momento y tenía que pagar aguinaldo, “pero vuelvo a reiterar, ese no es un justificativo para la malversación de fondos”.

Uso de recursos aprobados por ley y vulneración de fines institucionales

Coplot aclaró que “estos recursos fueron obtenidos a través de leyes, contratos administrativos, ante una entidad financiera, y eso debieran ser utilizados para ese fin”, añadiendo que “no pudieran haberlo utilizado para otro fin que no fuera el ya señalado”.

El jurista concluyó expresando que “nosotros estamos conformes con esta decisión, pero vamos a seguir en el proceso de investigación” y adelantó que “tenemos dos aspectos, un proceso que es el coactivo fiscal, que es la recuperación del daño causado, y un proceso de carácter penal, que es la sanción de la persona”.