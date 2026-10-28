Este sábado 31 de octubre, el bioparque Kandire Sendero abrirá sus puertas para brindar una experiencia de Halloween rodeada de naturaleza y diversión familiar. A partir de las 16:30 hasta las 19:30, niños y adultos podrán disfrutar de una jornada especial con diversas actividades temáticas.

El evento principal consistirá en un recorrido guiado encantado por las instalaciones del bioparque, donde los visitantes interactuarán con los animales y recibirán dulces en cada una de las estaciones del trayecto.

¡La selva se disfraza! Kandire Bioparque celebrará una mágica tarde de Halloween en familia

Actividades destacadas

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en:

Concurso de disfraces: Invitando a niños y familias a asistir con sus atuendos más creativos.

Teatro de Halloween: Presentaciones en vivo pensadas para la diversión infantil.

Estación de pintacaritas y juegos: Espacios recreativos distribuidos a lo largo del recorrido.

Opción gastronómica: Al finalizar la actividad, los visitantes podrán acudir a “Tekoá, Restaurant Campestre”, ubicado frente al Bioparque Kandire (Av. Villa Fraterna, 8vo Anillo), para disfrutar de una buenísima pizza en familia. (Reservas al +591 76732208).

Datos del evento

Fecha: Sábado 31 de octubre.

Horario: De 16:30 a 19:30.

Lugar: Kandire Bioparque Sendero — Av. Villa Fraterna 2, entre 6.º y 7.º anillo.

Entrada: Bs 50 por persona.