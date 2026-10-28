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Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 28 de octubre en Bolivia

La cotización informal retrocedió levemente hacia el mediodía para mantenerse estable al cierre.

Milen Saavedra

28/10/2026 18:06

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Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 28 de octubre en Bolivia
Bolivia

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La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este miércoles 28 de octubre registrando variaciones a lo largo del día, según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 12,16 para la compra y Bs 12,15 para la venta.

El comportamiento de la divisa mostró un leve descenso matutino para luego estabilizarse durante la tarde:

  • Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 12,19 para la compra y Bs 12,13 para la venta.

  • Mediodía (12:00): Se ubicó en Bs 12,16 para la compra y Bs 12,15 para la venta.

  • Cierre: Mantuvo los mismos valores del mediodía, concluyendo en Bs 12,16 para la compra y Bs 12,15 para la venta.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,02.


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