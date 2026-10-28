Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 28 de octubre en Bolivia

La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este miércoles 28 de octubre registrando variaciones a lo largo del día, según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 12,16 para la compra y Bs 12,15 para la venta.

El comportamiento de la divisa mostró un leve descenso matutino para luego estabilizarse durante la tarde:

Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 12,19 para la compra y Bs 12,13 para la venta.

Mediodía (12:00): Se ubicó en Bs 12,16 para la compra y Bs 12,15 para la venta.

Cierre: Mantuvo los mismos valores del mediodía, concluyendo en Bs 12,16 para la compra y Bs 12,15 para la venta.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,02.