Con el objetivo de beneficiar a miles de pasajeros que utilizan a diario el sistema de transporte por cable en las ciudades de La Paz y El Alto, la empresa estatal Mi Teleférico presentó de manera oficial su nueva campaña promocional denominada “Recarga Plus”, una iniciativa que otorga pases libres por cada recarga de crédito realizada en montos específicos.

La promoción entró en vigencia este 28 de octubre y se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2026. Los pasajes de regalo obtenidos durante este periodo podrán ser utilizados por los usuarios hasta el 28 de enero de 2027.

¿Cómo funciona la Recarga Plus?

El beneficio se activa automáticamente cada vez que el usuario realiza una recarga en múltiplos de Bs 50 a través de una tarjeta registrada, ya sea física o mediante la Tarjeta Virtual Yala. Los pases libres se acreditan de manera inmediata en la tarjeta y se descuentan prioritariamente en los siguientes viajes que realice el usuario.

El número de viajes gratuitos abonados varía según el tipo de tarifa del usuario:

1. Tarifa General

Por cada Bs 50 abonados, el usuario recibe 2 pases libres:

Bs 50: 2 pases libres

Bs 100: 4 pases libres

Bs 150: 6 pases libres

Bs 200: 8 pases libres

Bs 250: 10 pases libres

2. Tarifa Preferencial y Policía

Para los usuarios con beneficios de tarifa preferencial o miembros de la Policía Boliviana, por cada Bs 50 abonados se otorga 1 pase libre:

Bs 50: 1 pase libre

Bs 100: 2 pases libres

Bs 150: 3 pases libres

Bs 200: 4 pases libres

Bs 250: 5 pases libres

Para acceder a las bonificaciones de la "Recarga Plus", es imprescindible que la tarjeta esté debidamente registrada a nombre del usuario.

Las recargas válidas para la promoción se pueden realizar en cualquiera de las cajas de atención al cliente distribuidas en las estaciones de la red de Mi Teleférico, así como de forma digital directamente desde la aplicación móvil Yala.

¿Cómo funciona la "Recarga Plus" de Mi Teleférico que premia a los usuarios con pases libres?