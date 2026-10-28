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Santa Cruz alista sus cementerios para Todos Santos: Mañana vence el plazo para limpieza y refacción

La Alcaldía dispondrá el cierre temporal de los camposantos los días 30 y 31 de octubre para labores de fumigación y recojo de escombros, antes de su reapertura oficial el 1 y 2 de noviembre.

Milen Saavedra

28/10/2026 17:52

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Santa Cruz alista sus cementerios para Todos Santos: Mañana vence el plazo para limpieza y refacción
Santa Cruz, Bolivia

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Con miras a las festividades de Todos Santos, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra informó que este jueves 29 de octubre concluye el plazo fijado para que los familiares y trabajadores puedan realizar labores de limpieza, pintura y refacción de nichos en los cementerios municipales de la urbe cruceña.

A partir del viernes 30 y durante el sábado 31 de octubre, las puertas de todos los camposantos administrados por el municipio permanecerán cerradas al público. Esta medida permitirá a las cuadrillas municipales ejecutar tareas operativas de fumigación, limpieza profunda y retiro de residuos acumulados durante las jornadas de mantenimiento previas.

La reapertura de las instalaciones se concretará el 1 y 2 de noviembre, días en los que se prevé una masiva afluencia de ciudadanos para visitar y rendir homenaje a sus seres queridos.

Operativo multidisciplinario de atención y control

Para garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes en los camposantos de mayor concurrencia, el Gobierno Autónomo Municipal desplegará un contingente integral de atención:

  • Brigadas médicas de salud: La Secretaría Municipal de Salud ubicará puestos de atención para asistir de forma inmediata a personas que presenten descompensaciones u otros problemas de salud durante su visita.

  • Resguardo de menores: La Defensoría de la Niñez y Adolescencia contará con personal desplegado para intervenir de forma oportuna ante posibles extravíos de niños o la detección de menores sin acompañamiento de un adulto.

  • Control de espacios públicos y venta de alcohol: Una brigada de contingencia, integrada por la Guardia Municipal, la Dirección de Cementerios y personal de control de espacios públicos y expendio de bebidas alcohólicas, velará por el orden y la atención inmediata de denuncias.

Desde la administración municipal instaron a la población a tomar las previsiones correspondientes y concluir los trabajos de mantenimiento dentro de los plazos establecidos, respetando los días de cierre para facilitar las labores de desinfección y organización.


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