¿Tienen validez los títulos de bachiller en físico? Esto dice el Ministerio de Educación

Los títulos de secundaria expedidos con anterioridad a la gestión 2026 mantendrán su vigencia legal y jurídica de forma indefinida en todo el territorio nacional, de acuerdo a lo que informa el Ministerio de Educación.

Esta disposición garantiza la tranquilidad de los graduados antiguos al eximirlos de realizar cualquier trámite de canje o actualización hacia el nuevo formato.

A partir de 2026, el Decreto Supremo 5738 respaldará la entrega gratuita del Diploma de Bachiller Digital para modernizar la gestión pública.

El documento incorporará un código QR para comprobar su autenticidad e imprimirlo cuantas veces sea requerido para trámites universitarios o laborales.

El Gobierno nacional asumirá la totalidad del financiamiento de la plataforma para aliviar la economía de los hogares bolivianos.

Con esta innovación tecnológica, el costo operativo por documento disminuirá drásticamente de 11 millones de bolivianos en gestiones pasadas a poco más de Bs. 600.000, equivalente a aproximadamente Bs. 3 por título.

La estrategia estatal busca eliminar las filas presenciales y los constantes gastos en fotocopias legalizadas o desplazamientos logísticos.