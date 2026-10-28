Dictan 180 días de detención preventiva para Jhonny Fernández

La Justicia dictó 180 días de detención preventiva para el exalcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, tras formalizarse la investigación por presunta malversación de fondos públicos de aproximadamente 191 millones de bolivianos.

El exalcalde fue aprehendido la tarde de este miércoles 28 de octubre tras ser localizado por efectivos policiales en un inmueble de la capital cruceña. El operativo se desplegó después de que la autoridad judicial lo declarara en rebeldía por no presentarse a su audiencia de medidas cautelares fijada para el martes 27 de octubre.

Efectivos de la Policía ejecutaron el procedimiento en una de sus propiedades para dar cumplimiento inmediato a la orden judicial emitida. Tras el operativo, el investigado fue trasladado a dependencias policiales para prestar su declaración informativa dentro de la investigación en curso.

El proceso penal abarca presuntas irregularidades financieras y la falta de ejecución en el proyecto del viaducto junto a otras 16 obras municipales.

Las investigaciones señalan la inexistencia de los proyectos ejecutados y la ausencia de los fondos desembolsados en la gestión. La causa se fundamenta en los informes técnicos y el relevamiento de datos realizados.