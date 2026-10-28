¿Tiene dudas sobre el Bono Juancito Pinto o no puedes cobrarlo? Esta es la línea gratuita para consultas

El Ministerio de Educación inició el pago del Bono Juancito Pinto 2026 habilitando la línea gratuita 800-10-3223 para atender consultas de la población. La atención telefónica funciona de lunes a viernes, de 8:30 a 16:30, orientando a los beneficiarios de primaria, secundaria y educación especial que ahora reciben Bs. 300.

Una familia con dos estudiantes cobrará Bs. 600, mientras que con tres hijos recibirá Bs. 900 de acuerdo al incremento dispuesto. Ante cualquier inquietud en el proceso de cobro, los padres y tutores pueden marcar sin costo al número de asistencia oficial.

Modalidades habilitadas para recibir el beneficio

El pago del incentivo escolar contempla tres alternativas para facilitar la transacción a los titulares registrados. Cada modalidad cuenta con procedimientos específicos diseñados para evitar inconvenientes al momento del cobro:

Entidades financieras: Pago presencial en instituciones autorizadas (Banco Unión, Fortaleza, Prodem, Ecofuturo, Solidario y cooperativas) presentando la cédula de identidad original.

Pago presencial en instituciones autorizadas (Banco Unión, Fortaleza, Prodem, Ecofuturo, Solidario y cooperativas) presentando la cédula de identidad original. Billetera móvil Yasta: Cobro directo en el celular del 26 al 30 de octubre, de 07:00 a 20:00, mediante la aplicación y previa solicitud en la unidad educativa.

Cobro directo en el celular del 26 al 30 de octubre, de 07:00 a 20:00, mediante la aplicación y previa solicitud en la unidad educativa. Abono en cuenta: Recepción de los fondos mediante un director o maestro habilitado para su posterior entrega presencial.

Cronograma por número de carnet en ciudades

En las áreas urbanas, la atención presencial en entidades bancarias se organiza durante cinco semanas según el último dígito del carnet de identidad. La distribución por fechas se aplica bajo el siguiente esquema:

Del 26 de octubre al 1 de noviembre: Terminaciones en 1 y 2.

Terminaciones en 1 y 2. Del 2 al 8 de noviembre: Terminaciones en 3 y 4.

Terminaciones en 3 y 4. Del 9 al 15 de noviembre: Terminaciones en 5 y 6.

Terminaciones en 5 y 6. Del 16 al 22 de noviembre: Terminaciones en 7 y 8.

Terminaciones en 7 y 8. Del 23 al 28 de noviembre: Terminaciones en 9 y 0.

A partir del 29 de noviembre, la atención bancaria pasará a ser totalmente libre e irrestricta a nivel nacional para todas las terminaciones de cédula. Por su parte, las zonas rurales no están sujetas al cronograma por terminación de carnet y pueden cobrar de manera directa.

El trámite debe realizarse de manera presencial únicamente por el padre, madre o tutor legal debidamente registrado con su cédula de identidad original. Resulta indispensable corroborar que los datos personales y la modalidad de cobro asignada coincidan con los registros del sistema educativo.