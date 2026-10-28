Fiscalía admite denuncia contra Teresa Morales y otras exautoridades por presunto uso indebido de la UIF

El viceministro de Transparencia, Yamil García, reveló que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) omitió responder 65 requerimientos de información de su despacho y confirmó que el Ministerio Público admitió una denuncia contra exautoridades de esa institución, entre ellas Teresa Morales.

Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, García cuestionó la actuación de la UIF en anteriores gestiones y señaló que entre los casos cuyos requerimientos no fueron atendidos figuran personas con influencia política y económica.

“Nosotros sí hemos podido verificar que dentro de estos 65 casos requeridos y nunca atendidos se encuentran figuras con poder político, con poder económico, por lo que este hecho por supuesto que también forma parte de la investigación”, afirmó.

La autoridad recordó que la UIF tiene la obligación de generar reportes sobre actividades sospechosas y cuestionó lo que calificó como un desempeño selectivo de la institución frente a determinados casos.

En ese contexto, identificó a Teresa Morales entre las exautoridades denunciadas y señaló que existen acusaciones públicas sobre un presunto uso de la UIF con fines económicos, políticos o de otra índole.

García explicó que la investigación también tiene como antecedente las declaraciones de un exdirector de la institución, quien deberá comparecer para aportar información sobre su funcionamiento en anteriores gestiones.