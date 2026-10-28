Fiscalía activa alertas migratorias para policías investigados por retiro de maletas de casa de Marset

El Ministerio Público activó alertas migratorias contra cuatro efectivos policiales e intensifica las investigaciones por el presunto retiro irregular de maletas desde el inmueble donde fue aprehendido el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, en Santa Cruz de la Sierra.

El caso ha sido abierto por la presunta comisión de los delitos de Peculado, Incumplimiento de Deberes, Hurto, Concusión y Cohecho Pasivo en contra de los funcionarios policiales identificados como Juan Marcelo Ferrufino, Guillermo Junior Ruiz, Erik Correa y Óscar Fernando Moreno.

Control migratorio y permanencia en el país

Según informó el Fiscal Departamental de La Paz, Gabriel Quiroga Vargas, la Comisión de Fiscales emitió de inmediato las órdenes para restringir la salida del país de los investigados.

Por su parte, el Fiscal de Materia e integrante de la Comisión, Gabriel Gutiérrez, detalló en conferencia de prensa que la revisión de los flujos migratorios no refleja salidas del país.

"Hemos ya emitido las órdenes para las alertas migratorias correspondientes. Los flujos migratorios también han sido colectados de manera inmediata para establecer posibles salidas registradas en territorio nacional. Al día de hoy no se ha establecido esta circunstancia, por lo que consideramos que aún se encuentran en territorio nacional", precisó Gutiérrez.

El fiscal añadió que los dos ciudadanos en calidad de denunciados aún no cuentan con imputación formal y se encuentran en una situación procesal similar a la del teniente coronel Ferrufino.

Hallazgo de maletas en dependencias policiales

Como parte de los avances del proceso, la Fiscalía realizó un actuado clave a partir de la declaración informativa prestada por el capitán Guillermo Ruiz.

La Comisión de Fiscales, junto con investigadores y peritos en escena del crimen, se trasladó a las dependencias del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT). En el lugar, se hallaron cuatro maletas custodiadas en un ambiente utilizado como almacén, las cuales fueron colectadas e incorporadas como evidencia al cuaderno de investigaciones.

Actualmente, las autoridades prevén realizar el cotejo técnico y la verificación del video original grabado durante la intervención en Santa Cruz de la Sierra (realizada en marzo de 2026), con el fin de determinar si estas cuatro maletas corresponden a las que fueron retiradas de la vivienda de Marset.

Para ampliar el espectro de la investigación, el Ministerio Público solicitó informes oficiales al Comando General de la Policía Boliviana y a las unidades de Inteligencia. El objetivo es identificar de forma precisa a la totalidad de los efectivos que participaron tanto en el operativo inicial como en la segunda intervención en la que se capturó a otros vinculados al caso.