San José de Chiquitos inicia el Simposio de Hidrogeología ante la crisis hídrica y los incendios

Con la participación de destacados expertos, investigadores e hidrogeólogos provenientes de Bolivia, Colombia, España, Brasil, Chile, Guatemala y otros países, dio inicio en este municipio el histórico Simposio de Hidrogeología. El encuentro tiene como objetivo central estudiar el comportamiento de los acuíferos locales —como la emblemática vertiente del Sutó— y su estrecha relación con los incendios forestales, buscando consolidar soluciones estructurales y sostenibles para garantizar el abastecimiento hídrico de la población.

Durante la inauguración oficial, el Alcalde Municipal, Dr. Juan Diego Caballero Saavedra, enfatizó la necesidad de cambiar el enfoque tradicional frente a la escasez del recurso.

"El reto no es solo perforar más pozos, sino encontrar soluciones estructurales protegiendo nuestras fuentes de agua, las zonas de recarga hídrica y nuestros bosques" — remarcó la autoridad edil.

Por su parte, la Dra. Mónica Guzmán Rojo, referente del proyecto internacional REDSREM, destacó el enorme valor de articular la investigación científica de vanguardia con la sabiduría ancestral y la experiencia de los habitantes de la comunidad josesana que conviven a diario con el territorio.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo de cooperación internacional que reunirá durante cuatro días a especialistas de ocho naciones para realizar recorridos de campo, análisis de pozos y divulgación científica sobre cómo los siniestros en la superficie afectan profundamente los sistemas hídricos subterráneos.

“Uno de los hallazgos más importantes que tuvimos en San José de Chiquitos es la relación entre el fuego y el agua subterránea: cómo el fuego que pasa tan arriba puede dañar algo que ocurre tan abajo”, advirtió la Dra. Guzmán Rojo durante su intervención.

De esta manera, con la ciencia, la gestión municipal y la comunidad unidas, San José de Chiquitos se proyecta como un laboratorio científico para el mundo, apostando por la conservación de los bosques y la seguridad hídrica como ejes fundamentales para el desarrollo sostenible de toda la región chiquitana.