Gobierno expulsa a Colombia a 'Mapaya', líder de 'Los Espartanos', y cuestiona fallos judiciales

En una conferencia de prensa brindada la noche de este miércoles, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, junto al comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, anunciaron la expulsión a Colombia del ciudadano extranjero Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias "Mapaya", señalado como líder de la peligrosa organización narcoterrorista "Los Espartanos".

El sujeto, que utilizaba una identidad falsa bajo el nombre de Diego Fernando Pedroza García, contaba con una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades de la República de Colombia por delitos vinculados al tráfico internacional de drogas, extorsión y sicariato.

El operativo en Paurito y la red de "Los Espartanos"

El antecedente del caso se remonta al pasado 6 de abril, cuando vecinos de la zona de Paurito (barrio ubicado en el Plan 3000 de Santa Cruz) denunciaron una fiesta clandestina que alteraba el orden público.

Al constituirse un contingente policial reducido en el lugar, los efectivos fueron recibidos con disparos de armas de grueso calibre y de guerra. Tras el despliegue de unidades de élite e inteligencia, se desató un intenso enfrentamiento armado que concluyó con la aprehensión de 13 personas: 11 de nacionalidad colombiana y dos bolivianas.

Entre los detenidos figuraba alias "Mapaya", cabecilla de "Los Espartanos", una red criminal que cuenta con cerca de 1.750 miembros en Colombia (con principal base en la región del Pacífico) y que pretendía asentar operaciones de sicariato, secuestro y extorsión en territorio boliviano y chileno.

Operación de recaptura y expulsión inmediata

Pese a estar investigado por asesinato en grado de tentativa contra los policías que intervinieron la quinta y por porte y portación ilícita de armas de guerra, las autoridades denunciaron que "Mapaya" estuvo a punto de salir a las calles tras emitirse una orden de excarcelación.

Ante esta situación, la Policía Boliviana —a través del jefe de Interpol y en coordinación con la Policía colombiana— ejecutó un plan estratégico en el momento exacto en que el sujeto era liberado:

"Al momento de que este señor era liberado, y en coordinación con la Policía colombiana, se procede a la detención del mismo para evitar que salga nuevamente a cometer delitos. Hoy en la noche va a ser expulsado a la República de Colombia", confirmó el ministro Oviedo.

Duras críticas a la administración de justicia

Tanto el Ejecutivo como la Policía expresaron su profunda indignación ante la actuación del Juzgado de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y contra la Violencia N° 28 de Santa Cruz, a cargo del juez Primo Felipe Flores Rodríguez, por otorgar la libertad a seis de los integrantes de esta peligrosa banda.

El ministro de Gobierno enfatizó la contradicción entre los esfuerzos policiales y las decisiones judiciales.

"Mientras la Policía y el Gobierno boliviano han decidido iniciar una guerra contra estas organizaciones criminales, resulta que no estamos siendo acompañados por la administración de justicia. Hoy, de los 11 detenidos, seis ya están en libertad. Esto es inadmisible", recriminó Oviedo, recordando además el reciente arresto del peligroso sicario brasileño Eric Junior en el país.

Por su parte, el comandante de la Policía, coronel Adrián Álvarez, calificó la situación como una "lucha desigual".

"Mientras la Policía Boliviana hace sus mejores esfuerzos para recuperar la sensación de seguridad y combatir a estas organizaciones narcoterroristas, los operadores de justicia, lamentablemente, no están acompañando esta decisión institucional", lamentó el jefe policial.

A pesar de los cuestionamientos al Órgano Judicial, el Gobierno de Rodrigo Paz ratificó su determinación firme de combatir de manera decidida la ola de violencia, el sicariato, la extorsión y las estructuras del crimen organizado internacional asentadas en el país.