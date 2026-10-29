Alcalde tras detención de Jhonny Fernández: “El que las hace, las paga”

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, se pronunció tras la detención del exalcalde Johnny Fernández, quien fue enviado por 180 días al penal de Palmasola. La autoridad sostuvo que el proceso judicial no responde a una persecución política y cuestionó las presuntas irregularidades cometidas durante la anterior gestión municipal.

“Y que quede claro, esto no es persecución política, esto es justicia”, afirmó Saavedra, quien señaló que existen seis denuncias penales contra Fernández, relacionadas con distintos hechos investigados por la justicia.

El alcalde mencionó los casos del pavimento fantasma, los hospitales móviles, las presuntas rebajas irregulares de impuestos, la falta de pagos a la Gestora, la manipulación informática y la malversación de recursos, proceso por el que el exalcalde cumple detención preventiva.

“Cuando se llevaron la plata no pensaron en los cientos de miles de niños sin desayuno escolar, en hospitales sin recursos, en escuelas abandonadas, en una ciudad entera que se caía a pedazos”, manifestó.

En sus declaraciones, la autoridad hizo referencia al video en que se lo ve al exburgomaestre contando fajos de dinero y al hallazgo de efectivo durante su captura.

“Ayer vimos cómo contaban fajos de plata en oficinas municipales. Y hoy, cuando los detuvieron, encontraron decenas de miles de dólares en cajas de zapatos, en su poder. Volvemos a preguntar, ¿y de dónde sale tanta plata?”, cuestionó.

Finalmente, Saavedra sostuvo que el caso debe sentar un precedente para quienes administran recursos públicos y aseguró que las investigaciones deben demostrar que ninguna autoridad está por encima de la ley.

“No se trata de ver caer a alguien, se trata de demostrar que nadie está por encima de la ley y que el que las hace, las paga”, concluyó.