Jhonny Fernández ingresó a Palmasola para cumplir 180 días de detención preventiva

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, llegó la noche de este martes al penal de Palmasola, donde cumplirá 180 días de detención preventiva por la investigación de presunta malversación de Bs 191 millones destinados a obras municipales.

Bajo un fuerte resguardo policial, Fernández fue trasladado en una vagoneta negra hasta el centro penitenciario, al que ingresó aproximadamente a las 20:20. Los efectivos policiales cerraron las puertas del recinto una vez que el exalcalde se encontraba en el interior.

La exautoridad permanecerá en Palmasola durante los 180 días dispuestos por la Justicia, mientras continúan las investigaciones por el presunto manejo irregular de recursos económicos durante su gestión municipal.

La orden de aprehensión contra Fernández fue ejecutada este martes al mediodía, después de que durante casi 24 horas no se conociera su paradero. En ese periodo, los efectivos policiales llegaron hasta una clínica privada para buscarlo.

Posteriormente, Fernández fue sometido a una audiencia cautelar que se prolongó por cerca de cuatro horas. Al finalizar, la Justicia determinó su detención preventiva, medida que comenzó a cumplirse la noche de este martes.