Una nueva cárcel, vigilancia inteligente y tren metropolitano: los proyectos de Velasco para Santa Cruz

Inversiones extranjeras, tecnología para combatir la delincuencia, infraestructura vial, un tren metropolitano y una cárcel de máxima seguridad forman parte de la agenda que el gobernador Juan Pablo Velasco busca impulsar en Santa Cruz. Tras su primer viaje oficial a Europa, la Gobernación apunta a abrir oportunidades de financiamiento y cooperación para proyectos que, en varios casos, todavía se encuentran en etapas iniciales.

En contacto con el programa El Mañanero, el vocero de la Gobernación cruceña, Rolando Schrupp, explicó que las reuniones en el exterior estuvieron orientadas a avanzar en la conceptualización de las iniciativas y explorar alternativas para hacerlas realidad. Sin embargo, dejó claro que conseguir los recursos será uno de los principales desafíos de la administración departamental.

“En la vida de un proyecto hay varias etapas. Entonces, hay que empezar por el principio, para empezar con la conceptualización de los proyectos”, señaló Schrupp al explicar el estado de las propuestas.

Uno de los proyectos que la Gobernación considera prioritarios es la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad. El vocero sostuvo que la situación de la seguridad ciudadana requiere una respuesta que vaya más allá del incremento del número de efectivos policiales.

“Cuando uno ve los problemas de la inseguridad ciudadana, puede limitarse únicamente a quejarse de que faltan policías, que sí faltan, pero no es todo el problema. Tiene que ver con los demás componentes”, afirmó.

Dentro de esa visión, la Gobernación plantea estudiar la construcción de un complejo penitenciario en la región de Salinas, en el Chaco cruceño, provincia Cordillera. Según Schrupp, la ubicación se considera estratégica por su distancia de los centros urbanos y por las condiciones de aislamiento que podría ofrecer.

“La cárcel de máxima seguridad debería ser una cárcel situada en una zona que por naturaleza tenga condiciones de aislamiento y perímetros de seguridad”, explicó.

El vocero mencionó que se ha planteado la región de Salinas porque se encuentra alejada de otros centros urbanos. También sostuvo que la experiencia de Palmasola debe servir para evitar que se repitan los problemas derivados de la presencia de un recinto penitenciario dentro de una zona poblada.

“No estemos pensando en repetir los errores de Palmasola, de poner una cárcel en un centro urbano que genera después otros conflictos”, manifestó.

Como referencia, Schrupp mencionó el penal de Cantumarca y defendió la necesidad de que un recinto de máxima seguridad esté separado de las áreas habitadas.

“Como es una cárcel proyectada para máxima seguridad y para cumplimiento de condenas, no debería haber servicios alrededor o población alrededor”, agregó.

La propuesta penitenciaria forma parte de una agenda más amplia que también contempla nuevas herramientas tecnológicas para la prevención del delito. En ese campo, uno de los planteamientos es implementar un sistema inteligente de cámaras de vigilancia que no se limite a registrar hechos delictivos, sino que permita analizar información para mejorar la respuesta de las autoridades.

“No es solamente poner cámaras, sino toda la infraestructura digital que permite analizar la información y prever el crimen, no solamente hacer un reportaje de los acontecimientos, sino dar efectivamente seguridad pública a la población”, afirmó Schrupp.

La presentación de estos proyectos no significa que ya cuenten con financiamiento asegurado. De acuerdo con las declaraciones del vocero, las gestiones realizadas en Europa forman parte de una etapa inicial que deberá continuar con la definición técnica de las propuestas y la búsqueda de recursos.

Inversiones, tecnología y nuevas oportunidades

La agenda de la Gobernación también incluye el tren metropolitano, un distrito tecnológico para atraer empresas y emprendedores, y la creación de condiciones para que Santa Cruz se convierta en un referente regional en blockchain, activos digitales y tecnología financiera.

Estas iniciativas apuntan a diversificar las oportunidades económicas del departamento y atraer capital privado. Entre las alternativas que se buscan explorar están las alianzas público-privadas, las concesiones y el financiamiento internacional, con el objetivo de impulsar infraestructura sin depender exclusivamente de los recursos públicos.

Sin embargo, Schrupp reconoció que el país necesita resolver aspectos legales antes de que estas propuestas puedan avanzar hacia una etapa de inversión.

“Antes de conseguir el financiamiento, necesitamos arreglar problemas de legislación interna. Las inversiones extranjeras tienen que llegar a través de una ley de inversiones que está en el Parlamento y otra que se está trabajando para la ley departamental”, sostuvo.

El vocero señaló que las condiciones para atraer capital deben ser revisadas para que el país resulte atractivo a los inversionistas. En ese sentido, mencionó los cambios recientes en las normas relacionadas con hidrocarburos y minería como ejemplos de la necesidad de modificar el marco legal.

“Porque estamos en un momento en el que tenemos que hacer gestión sin plata”, expresó.

Schrupp aseguró que la Gobernación mantiene acercamientos con el Parlamento y espera avances en la agenda legislativa. Para la administración departamental, contar con reglas claras y mecanismos que faciliten la inversión será determinante para concretar los proyectos anunciados.

El vocero insistió en que la limitación de recursos públicos obliga a buscar otras alternativas y destacó que la gestión está trabajando en propuestas pese a las restricciones económicas.

“Una de las grandes cosas que está logrando la Administración Velasco es todos estos avances y estos proyectos sin plata”, manifestó.

No obstante, la posibilidad de ejecutar las iniciativas dependerá de que se concreten las condiciones legales, se asegure el financiamiento y se establezcan acuerdos que permitan pasar de los planteamientos a las obras.

Electrificación rural y reclamos por la burocracia

Mientras busca recursos para nuevos proyectos, la Gobernación también reclama avances en iniciativas que considera pendientes. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la electrificación rural, cuyos proyectos, según Schrupp, ya cuentan con convenios y recursos comprometidos, pero todavía no se ejecutan.

“Ya tenemos listos los proyectos, está firmada la plata, están firmados los convenios, está firmado todo y no se están ejecutando”, afirmó al referirse a las gestiones pendientes entre las instancias involucradas.

El vocero cuestionó la falta de resultados y apuntó a la burocracia estatal como uno de los factores que dificultan la ejecución de proyectos para el departamento.

“Tenemos un Estado profundamente burocratizado, pero sin una burocracia eficiente”, señaló.

Schrupp sostuvo que, si bien los procedimientos administrativos son necesarios para garantizar que los trámites se realicen correctamente, en su criterio se han acumulado etapas innecesarias que terminan retrasando las soluciones.

“Hay burocracias que son necesarias para poder hacer trámites correctos, pero pareciera que este Estado durante las últimas décadas ha ido acumulando y acumulando etapas innecesarias y funcionarios que solamente tienen la capacidad de ser trancas, de ser peajes, de poner un sello y de no hacer su trabajo”, cuestionó.

Ante esa situación, defendió la necesidad de descentralizar la toma de decisiones y otorgar mayor capacidad de respuesta a las regiones.

“Por eso se necesita desconcentrar el poder centralizado hacia las regiones para que sea más eficiente en la atención y solución a los problemas”, afirmó.

Para el vocero, el debate sobre la distribución del poder y las competencias entre el Gobierno central y las regiones debería haberse resuelto hace tiempo. Mientras tanto, la Gobernación sostiene que las demoras administrativas continúan afectando la atención de las necesidades departamentales.

Carreteras y salud también están en la agenda

Además de los proyectos presentados tras el viaje a Europa, Schrupp mencionó iniciativas que la administración de Velasco desarrolla en el ámbito departamental.

Entre ellas está la Faja Norte, donde, según el vocero, comenzaron los trabajos de un paquete de 130 kilómetros de carreteras, en el marco de una meta de proyectar mil kilómetros durante la gestión.

En el área de salud, indicó que se avanza en el nuevo complejo hospitalario oncológico que se proyecta en la zona de la G77. También mencionó las gestiones relacionadas con la transferencia de terrenos a la Alcaldía y los proyectos de electrificación rural que continúan pendientes.