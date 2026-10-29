Lluvia no frena trabajos en cementerios por Todos Santos en Santa Cruz

Ante la proximidad de la festividad de Todos los Santos, en Santa Cruz los trabajos de mantenimiento en los camposantos municipales continúan avanzando pese a las inclemencias climáticas.

Erwin Vargas, director de Cementerios Municipales, señaló que “hemos reportado que sigue la gente trabajando, se está dando manera a pesar de la lluvia para poder concluir estos trabajos hasta el día de mañana 29. El compromiso del municipio y el calendario lo venimos cumpliendo a cabalidad, si bien con la lluvia hace que se trabaje un poquito más lento, pero se está cumpliendo en el día”.

Para garantizar las condiciones óptimas de los espacios públicos, el municipio estableció restricciones temporales en el acceso a las instalaciones de cara al fin de semana.

Vargas indicó que “tienen que estar impecables hasta el 1 y 2 de noviembre e incluso el 1 y 2 vamos a contar con el apoyo de Emacruz para la limpieza de los camposantos”, añadiendo que los permisos se tramitarán hasta el jueves 29 antes del cierre temporal para las labores finales de aseo.

Con el fin de resguardar el orden durante la masiva afluencia de ciudadanos, la municipalidad desplegará un contingente compuesto por cientos de efectivos distribuidos en diferentes turnos.

Finalmente, las autoridades recordaron que se prohibirá estrictamente el consumo de alcohol, el ingreso de bandas musicales y el encendido de fogatas o fuegos artificiales dentro de los predios para preservar la paz y la tranquilidad vecinal.