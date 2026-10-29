Lluvias anegan calles y afectan el transporte público en varios barrios de Santa Cruz

Cada vez que llueve en Santa Cruz de la Sierra, los vecinos de los barrios Vallecitos y Valle Hermosa enfrentan dificultades por la acumulación de agua en las calles.

Denuncian que las vías quedan anegadas, los micros dejan de circular y el agua ingresa a tiendas y viviendas, por lo que piden a las autoridades municipales que atiendan sus reclamos.

Los habitantes aseguran que el problema persiste desde hace varios años y afecta sus actividades cotidianas, especialmente el traslado de los niños a sus unidades educativas.

Otro de los problemas señalados es la circulación de vehículos a alta velocidad, que provoca que el agua ingrese a los negocios y domicilios.

“Cuando pasan los autos a todo dar, se llenan, entra como una ola, ahí entran a las tiendas, a las viviendas”, contó una de las personas afectadas.

La acumulación de agua también perjudica el servicio de transporte público. Según los vecinos, por esta zona circulan las líneas de micros 90, 50, 25 y 60, que conectan con el Abasto Nuevo; sin embargo, cuando llueve, los conductores dejan de ingresar debido al mal estado de las calles y al nivel del agua.

Ante este panorama, los vecinos solicitaron la intervención de la Alcaldía para encontrar una solución definitiva a las calles anegadas, que dificultan el tránsito vehicular y peatonal cada vez que se registran precipitaciones.