Searpi monitorea los ríos ante el riesgo de desbordes por las lluvias

Las precipitaciones mantienen en alerta al Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), que monitorea el comportamiento de los ríos ante posibles incrementos en sus niveles.

San Pedro es uno de los municipios más afectados y se gestiona maquinaria para atender las zonas perjudicadas.

El director del Searpi, Diego Jordán, informó que las lluvias registradas durante la jornada provocaron crecidas menores en los ríos Piraí y Yapacaní. Aunque advirtió que los niveles podrían subir debido a que las precipitaciones continuarán.

“Ha habido lluvias generalizadas en todo el día. Ha habido lluvias de poco más de 30 milímetros en algunos sectores”, explicó Jordan.

“Como continúa lloviendo, puede ser que haya un poco más de crecida, entonces hay que tener cuidado tanto en el río Yapacaní como en el río Piraí”, advirtió.

Jordan señaló que uno de los sectores que presenta mayor afectación es el municipio de San Pedro, donde ya se realizan trabajos para atender los daños ocasionados por las precipitaciones. En ese marco, el Searpi gestiona maquinaria para intervenir en las zonas perjudicadas.

“Nosotros acá monitoreamos los ríos permanentemente y en algunos lugares ya está cerca de zonas productivas y en algunos lugares cerca también de zonas pobladas. Entonces tenemos que prevenir en la medida de nuestras posibilidades”, sostuvo.

Finalmente, Jordan indicó que el Searpi continúa con las tareas de vigilancia y la gestión de recursos ante el Gobierno central para ejecutar acciones preventivas y reducir los riesgos en las zonas vulnerables.