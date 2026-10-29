¿Hasta cuándo se quedan las lluvias en Santa Cruz? Este es el pronóstico para la semana

El escenario meteorológico en la capital cruceña mantendrá una marcada inestabilidad atmosférica acompañada de precipitaciones constantes. Al respecto, el agrometeorólogo Luis Alpire aclaró que “la lluvia continúa, esta lluvia copiosa y persistente e inclusive hasta las primeras horas del jueves y eso supone que vamos a tener un miércoles definitivamente con cierto frío en virtud de la humedad, aunque los vientos ya han calmado”.

El registro térmico alcanzará el punto más bajo del periodo semanal antes de mostrar las primeras señales de despeje.

Sobre esta transición, el especialista destacó que “mañana vamos a amanecer con una mínima de 17°C, va a ser la mínima más baja de esta semana y una máxima de 27°C, mañana vamos a tener algunos vestigios de sol y eso supone ya un ascenso de las temperaturas máximas”.

El cambio en la dirección de los vientos favorecerá un ambiente cálido que se consolidará durante las jornadas festivas.

En ese sentido, el meteorólogo proyectó que “el día viernes vamos a tener una mínima de 20°C y una máxima de 28°C, mejora obviamente. Para el fin de semana e inclusive el feriado largo extendido hasta el día lunes, los vientos del norte se consolidan y eso supone ya un ascenso sostenido de las temperaturas”.

Situación de las precipitaciones en el entorno provincial

Las regiones del interior del departamento mostrarán comportamientos diversos con precipitaciones focalizadas en sectores cordilleranos y valles.

Finalmente, Alpire detalló que “también se va a dar de manera similar en las provincias, por ejemplo, en los valles vamos a tener una mínima de 8°C que se va a dar mañana en la madrugada y una máxima de 30°C el fin de semana, en Cordillera una mínima de 13°C y una máxima de 36°C es donde menos ha llovido y donde prácticamente no va a llover el resto de los días, y concluimos la Chiquitanía, una mínima de 17°C y una máxima de 37°C”.