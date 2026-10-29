Fiscalía realiza allanamientos por caso Junior de Almeida y aún no cuantifica bienes secuestrados

La Fiscalía de Sustancias Controladas realiza allanamientos en Santa Cruz en el marco de la investigación contra el brasileño Henry Junior de Almeida, quien permanece internado en una clínica privada con heridas de arma de fuego.

Hasta el mediodía de este miércoles, no se tenía un informe consolidado sobre los bienes secuestrados ni se conocía de otras personas aprehendidas por el caso.

El fiscal asignado al caso informó que los operativos se desarrollaron entre el martes y este miércoles, con intervenciones en distintos inmuebles.

Sin embargo, explicó que todavía se debe reunir la información proporcionada por la comisión que ejecutó los procedimientos para establecer qué elementos fueron secuestrados y cuáles son los bienes muebles o inmuebles intervenidos.

“No se tiene todavía el detalle de los bienes que se hubieran podido secuestrar”, manifestó la autoridad, al señalar que los resultados de los allanamientos serán detallados una vez que se consolide la información.

Asimismo, indicó que, hasta el mediodía de este miércoles, no tenía conocimiento de otras personas aprehendidas en el marco de la investigación.

No obstante, precisó que los procedimientos continúan mientras los fiscales recopilan elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

En tanto, Henry Junior de Almeida permanece internado en una clínica privada debido a las heridas provocadas por impactos de arma de fuego tras una balacera el pasado fin de semana en el municipio de Concepción.