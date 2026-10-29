Caso Marset: Dictan seis meses de detención preventiva en Qalauma para el capitán Guillermo Ruiz

La noche de este miércoles, la autoridad jurisdiccional determinó seis meses de detención preventiva para el capitán de la Policía Guillermo Junior Ruiz Guzmán, investigado por su presunta vinculación con las irregularidades y la extracción de maletas desde la vivienda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz.

Por determinación judicial, el oficial cumplirá la medida cautelar en el Centro de Reinserción Social Qalauma, ubicado en el municipio paceño de Viacha.

El Ministerio Público formalizó la imputación contra el capitán Ruiz por la presunta comisión de cinco delitos: peculado, incumplimiento de deberes, hurto (agravado), concusión y cohecho pasivo.

La investigación busca esclarecer los hechos ocurridos tras el operativo de captura del capo narcotraficante, específicamente en torno al destino de objetos de valor y maletas retiradas de los inmuebles intervenidos, un caso que continúa generando aprehensiones y nuevas líneas de indagación en el alto mando y en efectivos policiales que participaron en las acciones tácticas.